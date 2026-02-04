Super Bowl Super Bowl 2026: ¿Cuántos títulos de Super Bowl tiene Seattle Seahawks? Llega al duelo ante los New England Patriots con un legado competitivo que lo mantiene como una de las franquicias más constantes de la NFL en la era moderna.

Video ¿Cuántos Super Bowls ha ganado Seattle Seahawks? La historia completa



Seattle Seahawks vuelve a colocarse bajo los reflectores rumbo al Super Bowl 2026, donde enfrentarán a los New England Patriots, confirmando una vez más su lugar entre las franquicias más relevantes de la NFL en las últimas décadas.

PUBLICIDAD

Aunque su historia no está repleta de campeonatos, el equipo del Noroeste ha construido un legado competitivo que lo mantiene como protagonista constante en la era moderna.

Fundados en 1974 e incorporados a la liga en 1976, los Seahawks forman parte de la Conferencia Nacional (NFC). Tras años de irregularidad en sus primeras etapas, el crecimiento deportivo comenzó a tomar forma en la década de los 80 bajo la dirección de Chuck Knox, cuando el equipo l ogró su primer campeonato de conferencia en 1983, aún sin alcanzar el Super Bowl.

El verdadero punto de inflexión llegó en los años 2000 con Mike Holmgren, quien llevó a Seattle a su primer Super Bowl en la temporada 2005, aunque cayó ante los Pittsburgh Steelers.

Hasta ahora, Seattle Seahawks ha ganado un Super Bowl en su historia. El único título llegó en la temporada 2013-14, cuando dominaron de forma contundente a los Denver Broncos por 43-8 en el Super Bowl XLVIII, una de las actuaciones más recordadas en la historia del juego grande. Además, el equipo ha disputado otros dos Super Bowls, en los que sufrieron derrotas ante Pittsburgh (2005) y justamente ante New England (2014).

A lo largo de su trayectoria, los Seahawks han conquistado cuatro campeonatos de la NFC y 12 títulos divisionales, consolidando una base de aficionados reconocida por su intensidad.