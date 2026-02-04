Super Bowl LX: El llamativo logo del duelo Seahawks–Patriots
El logo del partido decisivo de la temporada volvió a llamar la atención de los aficionados.
Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán en el Super Bowl LX por el trofeo Vince Lombardi este próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.
Y para esta edición, donde Seahawks y Patriots se enfrentarán por segunda ocasión por el título de la NFL, l a liga lanzó un logo que volvió a llamar la atención de los aficionados por su variedad de colores.
El logo del Super Bowl LX se dio a conocer días después del triunfo Philadelphia Eagles sobre Kansas City Chiefs y en se presentan árboles de secuoya, el puente Golden Gate y el horizonte de la ciudad, todos famosos en la vecina San Francisco, aunque se muestra el puente Golden Gate que se encuentra a unos 80 kilómetros del Levi's Stadium, y todo acompañado por el Vince Lombardi.
Los colores principales del logo del Super Tazón 2026 son el azul claro y el dorado, pero el mismo también incluye el dorado y el amarillo.
Y cabe destacar que ahora las teorías de conspiración no se enfocaron en el logo como suele suceder cada año, ya que ahora todo se centró en un grafico que presentó la NFL en el arranque de la temporada.