Super Bowl Super Bowl LX: El llamativo logo del duelo Seahawks–Patriots El logo del partido decisivo de la temporada volvió a llamar la atención de los aficionados.

Por: Raúl Martínez

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentarán en el Super Bowl LX por el trofeo Vince Lombardi este próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Y para esta edición, donde Seahawks y Patriots se enfrentarán por segunda ocasión por el título de la NFL, l a liga lanzó un logo que volvió a llamar la atención de los aficionados por su variedad de colores.

El logo del Super Bowl LX se dio a conocer días después del triunfo Philadelphia Eagles sobre Kansas City Chiefs y en se presentan árboles de secuoya, el puente Golden Gate y el horizonte de la ciudad, todos famosos en la vecina San Francisco, aunque se muestra el puente Golden Gate que se encuentra a unos 80 kilómetros del Levi's Stadium, y todo acompañado por el Vince Lombardi.

Los colores principales del logo del Super Tazón 2026 son el azul claro y el dorado, pero el mismo también incluye el dorado y el amarillo.