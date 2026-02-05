Super Bowl ¿Cuántos Super Bowls tiene New England Patriots? El conjunto de la Conferencia Americana es el más ganador en la historia de las finales de la NFL.

La historia ganadora de New England Patriots en el Super Bowl va de la mano, sobre todo, de dos nombres: Bill Belichick y Tom Brady.

El primero entrenador en jefe y el segundo mariscal de campo que llevaron al equipo a convertirse, junto a Pittsburgh Steelers, en el equipo más laureado en la final de la NFL con seis títulos.

Belichick llegó a la institución en el 2000 y Brady en el 2001, antes de su arribo Patriots había perdido dos Super Bowls, el XX ante Chicago Bears y el XXXI con Green Bay Packers.

Y tras su llegada, obtuvieron todos los trofeos Vince Lombardi que tiene el equipo.

El primero de ellos el XXXVI ante St. Louis Rams (20-17), el segundo en el XXXVIII sobre Carolina Panthers (32-29), el tercero en la edición XXXIX contra Philadelphia Eagles (24-21).

Tardaron algunos años en levantar su cuarto trofeo y no fue si no hasta el XLIX que lo lograron ante Seattle Seahawks (28-24), más tarde en el LI lo hicieron una vez más ahora teniendo enfrente a Atlanta Falcons (34-28).

Y su título más reciente de NFL, lo consiguieron en el LIII contra Los Angeles Rams (13-3).

En la era Bellichik-Brady también se cayó en tres oportunidades y así el honor de ser el más ganador viene acompañado también de ser el equipo con más subcampeonatos de la historia, junto con Denver, con cinco.

Finalmente, de ganar el trofeo Lombardi de este año ante Seahwaks será un hito para el equipo porque lo lograría por primera vez sin su dupla legendaria Belichick-Brady.