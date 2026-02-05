Super Bowl Bad Bunny adelanta cómo será su show de medio tiempo en el Super Bowl LX El cantante de Puerto Rico habló ante los medios previo a su presentación en Levi's Stadium.

Video "Ni siquiera aprendan español": Así será el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026



Bad Bunny será el artista principal del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX y este jueves ofreció conferencia en inglés y con algunas frases en español.

El cantante puertorriqueños aseguró que convertirá el escenario del Levi´s Stadium en "una gran fiesta con mucha cultura puertorriqueña". Cabe recordar que su show musical será íntegramente en español.

"Solo quiero que la gente se divierta, será una gran fiesta, y haré lo que la gente siempre espera de mí. Eso es lo que quiero llevar, y por supuesto mucho de mi cultura", indicó el artista.

"Sé que dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprender español, es mejor si aprenden a bailar. Es lo único de lo que deben preocuparse, de divertirse"

El boricua no quiso dar muchos detalles de cómo será su espectáculo durante los 13 minutos en el escenario, ni tampoco de los posibles invitados que le pueden acompañar e igual Bad Bunny lanzó mensaje a los mexicanos que fue totalmente inesperado.

"Tendré muchos invitados, que van a ser mi familia y toda la comunidad latina alrededor del mundo".

BAD BUNNY Y SU UNIÓN CON EL DEPORTE



Acerca de su vínculo entre deporte y su música, Bad Bunny comentó que también apareció como una constante en su vida, aunque admite que no es un gran atleta, su pasión viene de casa.

"Vengo de Puerto Rico. Hay una gran cultura de deporte allí. El béisbol, el boxeo, el básquetbol… crecí mirando deportes, jugando deportes, muy mal, pero sí me encanta el deporte. El deporte con la música es donde realmente me siento apasionado".

El Super Bowl LX entre Seattle Seahawks y New England Patriots será este domingo 8 de febrero en Santa Clara, California.

