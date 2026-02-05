    NFL

    Super Bowl 2026: Cómo ver en vivo por streaming en México

    El gran día para definir al ganador del trofeo Vince Lombardi llega con el título entre Patriots y Seahawks en disputa.

    Por:Fernando Vázquez
    El Super Bowl 2026 entre Seattle Seahawks vs. New England Patriots representa el partido más importante en la NFL y que define al ganador del legendario trofeo Vince Lombardi.

    El 'Súper Domingo' es este 8 de febrero en un partido que se llevará a cabo en el Levi's Stadium de Santa Clara, casa de los San Francisco 49ers.

    Los New England Patriots vuelven a un Super Bowl, ahora en la era post Bellicik y Tom Brady, e intentará conseguir su séptimo anillo para consagrarse en solitario como los máximos ganadores del Super Bowl en la historia con siete títulos.

    Los Seattle Seahawks tienen cuentas pendientes con el equipo de Massachusetts y buscan el que sería su segundo título en la historia de la NFL.

    Bad Bunny es el artista encargado de presentarse en el show de medio tiempo para el Super Bowl LX.

    SUPER BOWL 2026: HORARIO, DÓNDE Y COMO VER EN VIVO POR STREAMING EL PARTIDO


    Te damos todos los detalles para que puedas ver el partido online en señal de streaming.

    Super Bowl LX

    • Horario: 5:30 pm, tiempo del centro de México
    • Fecha: 8 de febrero 2026
    • Dónde ver: En México sigue la transmisión a partir de las 5 de la tarde por ViX.
