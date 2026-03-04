    Liga MX

    ¿Por qué Chivas no tuvo partido en la fecha doble del Clausura 2026?

    Guadalajara tuvo que aplazar su partido ante León debido a esta razón que pocos conocían.

    Por:Antonio Quiroga
    Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Guadalajara en la Copa del Mundo de 2026

    Chivas fue el gran ausente de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX al no tener partido durante las actividades de esta fecha en el futbol mexicano.

    Guadalajara debía enfrentar a León, con el fin de terminar una racha de dos derrotas seguidas, pero su regreso al campo será hasta el Clásico Tapatío ante Atlas.

    Efraín Álvarez y José Castillo hablaron el miércoles 4 de marzo sobre este Clásico y ahí dieron algunas interesantes declaraciones.

    LA RAZÓN POR LA QUE CHIVAS NO JUGÓ EN LA FECHA 9


    Chivas, desde hace ya varios meses, aplazó este partido y en el calendario que salió de la Liga MX del Clausura 2026 ya venía el movimiento, así que no fue nada bueno.

    La razón se de debió a que el Estadio Akron, que será sede del Mundial 2026, fue solicitado para un partido especiales, es más, fueron dos juegos.

    El primero fue uno de los Embajadores de México y la Selección Jalisco, mientras que el segundo fue un Clásico de Leyendas de Barcelona vs. Real Madrid, donde jugó Rafa Márquez.

    Video El Estadio Akron renueva su cancha para el Mundial 2026
    Liga MXGuadalajara

