Chivas fue el gran ausente de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX al no tener partido durante las actividades de esta fecha en el futbol mexicano.

Guadalajara debía enfrentar a León, con el fin de terminar una racha de dos derrotas seguidas, pero su regreso al campo será hasta el Clásico Tapatío ante Atlas.

Efraín Álvarez y José Castillo hablaron el miércoles 4 de marzo sobre este Clásico y ahí dieron algunas interesantes declaraciones.

LA RAZÓN POR LA QUE CHIVAS NO JUGÓ EN LA FECHA 9



Chivas, desde hace ya varios meses, aplazó este partido y en el calendario que salió de la Liga MX del Clausura 2026 ya venía el movimiento, así que no fue nada bueno.

La razón se de debió a que el Estadio Akron, que será sede del Mundial 2026, fue solicitado para un partido especiales, es más, fueron dos juegos.

El primero fue uno de los Embajadores de México y la Selección Jalisco, mientras que el segundo fue un Clásico de Leyendas de Barcelona vs. Real Madrid, donde jugó Rafa Márquez.