Liga MX El compromiso de Nathan Silva con Pumas, jugó con fractura El estratega de Pumas reconoce el compromiso que tienen sus jugadores con el equipo y prueba de ello, la entrega del futbolista brasileño.

Video Nathan Silva jugó ante Tijuana con fractura en la mano: Efraín Juárez

Pumas empató a un gol con Tijuana en la Jornada 8 del Clausura 2026 y los Universitarios mantienen su invicto. El técnico Efraín Juárez al finalizar el partido destacó el compromiso y entrega de sus jugadores ante un rival complicado, en una de las canchas más difíciles por la superficie.

Cuando se habla del compromiso de los jugadores, Efraín Juárez destacó el de Nathan Silva, quien el lunes pasado se presentó al entrenamiento de Pumas con una fractura en la mano, el martes se operó, miércoles se presentó a la Cantera, jueves viajó a Tijuana y hoy jugó ante los Xolos. “Es algo que digo con mucho orgullo e ilusión, porque eso habla del compromiso que ellos tienen con el equipo”.

Juárez agradeció el esfuerzo de sus futbolistas porque han entendido la idea, lo que hacen cada día, el entrenamiento que lo reflejan en la cancha. “Pumas es un equipo humilde, cuando la situación va bien, nos hemos callado, hemos trabajado. Hoy no nos vamos satisfechos ante un rival que no pierde en casa, a pesar de generar, nos quedamos con una sensación de frustración”, agregó.