Querétaro vs Santos Laguna: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX
Arranca la Jornada 8 del Clausura 2026 en el estadio de la Corregidora con el compromiso entre Gallos Blancos ante Guerreros.
Estadio Corregidora.
Imagen Isaac Ortiz
En duelo de equipos que les urge sumar de a tres puntos, los Gallos Blancos acumulan un triunfo, dos empates y tres derrotas, para sumar cinco unidades. Los Guerreros, por su parte, solo tienen un empate, por seis descalabros, los últimos de la tabla general con un punto.
Santos Laguna ya hizo cambio de timón en la persona de Omar Tapia, quien sustituyó a Francisco Rodríguez Vílchez.
