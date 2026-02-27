    Liga MX

    Querétaro vs Santos Laguna: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX

    Arranca la Jornada 8 del Clausura 2026 en el estadio de la Corregidora con el compromiso entre Gallos Blancos ante Guerreros.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Estadio Corregidora.
    Estadio Corregidora.
    Imagen Isaac Ortiz

    En duelo de equipos que les urge sumar de a tres puntos, los Gallos Blancos acumulan un triunfo, dos empates y tres derrotas, para sumar cinco unidades. Los Guerreros, por su parte, solo tienen un empate, por seis descalabros, los últimos de la tabla general con un punto.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!
    1 mins

    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!

    Liga MX
    Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera
    1 mins

    Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera

    Liga MX
    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele
    1 mins

    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele

    Liga MX
    ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América!
    1 mins

    ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América!

    Liga MX
    ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas!
    1 mins

    ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas!

    Liga MX
    ¡Era penal para el América! Katia Itzel no se percata
    1 mins

    ¡Era penal para el América! Katia Itzel no se percata

    Liga MX
    Kevin Mier vuelve a los entrenamientos con el primer equipo de Cruz Azul
    1 mins

    Kevin Mier vuelve a los entrenamientos con el primer equipo de Cruz Azul

    Liga MX
    Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo
    1 mins

    Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo

    Liga MX
    Queremos a Keylor Navas más temporadas en Pumas: Carrasquilla
    1 mins

    Queremos a Keylor Navas más temporadas en Pumas: Carrasquilla

    Liga MX
    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!
    1 mins

    ¡’Cubo’ Torres reacciona al gol de la ‘Hormiga’!

    Liga MX

    Santos Laguna ya hizo cambio de timón en la persona de Omar Tapia, quien sustituyó a Francisco Rodríguez Vílchez.

    Relacionados:
    Liga MXQuerétaroSantos LagunaFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX