    Liga MX

    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!

    Querétaro ante América y Pachuca ante Puebla tendrán cambios de horarios para la Jornada 10 del Clausura 2026.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Video ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!

    La Liga MX a través de sus redes sociales dio a conocer dos modificaciones en cuanto al horario de dos partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026.

    El partido Querétaro ante América se jugará en el estadio de la Corregidora el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 hora del Este y 15:00 del Pacífico, en los Estados Unidos.

    Por su parte, el compromiso Pachuca frente a Puebla se llevará a cabo el mismo día, pero a las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 hora del Este y 17:00 hora del Pacífico, en el estadio Hidalgo.

    La Liga MX no dio explicación del cambio de horarios, solo habrá que recordar que a media semana se jugará la Jornada 9 entre martes y miércoles, próximo.

    Los Tuzos se miden al Necaxa, el martes 3 de marzo a las 19:00 horas y América recibe a FC Juárez el miércoles 4 a las 21:00 horas.

