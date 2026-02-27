Liga MX ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10! Querétaro ante América y Pachuca ante Puebla tendrán cambios de horarios para la Jornada 10 del Clausura 2026.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!

La Liga MX a través de sus redes sociales dio a conocer dos modificaciones en cuanto al horario de dos partidos de la Jornada 10 del Clausura 2026.

PUBLICIDAD

El partido Querétaro ante América se jugará en el estadio de la Corregidora el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Centro de México, 18:00 hora del Este y 15:00 del Pacífico, en los Estados Unidos.

Por su parte, el compromiso Pachuca frente a Puebla se llevará a cabo el mismo día, pero a las 19:00 horas en el Centro de México, 20:00 hora del Este y 17:00 hora del Pacífico, en el estadio Hidalgo.

La Liga BBVA MX informa cambio de horario para partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.



El partido entre @Club_Queretaro y @ClubAmerica se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.



Asimismo, el encuentro entre @Tuzos… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 27, 2026

La Liga MX no dio explicación del cambio de horarios, solo habrá que recordar que a media semana se jugará la Jornada 9 entre martes y miércoles, próximo.