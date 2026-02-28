Liga MX Intimidad en Cruz Azul: El curioso entretenimiento de Ebere en La Noria Redes sociales de la Máquina sorprenden con video que muestra cómo fue el entrenamiento del nigeriano previo al juego ante Monterrey.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video EbereCAM: Cruz Azul le pone un micrófono y el resultado es genial con risas y bromas a compañeros

Sonriente y disfrutando cada una de las dinámicas que el cuerpo técnico de Cruz Azul pidió a sus futbolistas de cara al partido ante Monterrey, así fue como Christian Ebere mostró que en español se comunica con el resto de sus compañeros.

PUBLICIDAD

El video muestra diversos aspectos que el aficionado no solo a Cruz Azul, sino a cualquier equipo de futbol desconoce, ya que, durante el seguimiento al nigeriano, nos permite ver cómo convive con sus compañeros, con el técnico Nicolás Larcamón e inclusive habla con Charly Rodríguez de lo que fue su experiencia con el Tricolor.

En un momento del video se ve cómo lo castigan porque seguramente perdió en el tradicional torito y le hacen fila india con su merecido castigo.

En el video oficial del club se muestra cómo el delantero ya se ganó a la plantilla con su carisma y picardía.