    Liga MX

    Intimidad en Cruz Azul: El curioso entretenimiento de Ebere en La Noria

    Redes sociales de la Máquina sorprenden con video que muestra cómo fue el entrenamiento del nigeriano previo al juego ante Monterrey.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video EbereCAM: Cruz Azul le pone un micrófono y el resultado es genial con risas y bromas a compañeros

    Más sobre Liga MX

    ¿Se va de Pumas? En Brasil insisten por Nathan Silva
    1 mins

    ¿Se va de Pumas? En Brasil insisten por Nathan Silva

    Liga MX
    ¡Carnaval en Querétaro, Gallos y Guerreros terminan empatados!
    1 mins

    ¡Carnaval en Querétaro, Gallos y Guerreros terminan empatados!

    Liga MX
    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!
    1 mins

    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!

    Liga MX
    Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera
    1 mins

    Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera

    Liga MX
    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele
    1 mins

    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele

    Liga MX
    ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América!
    1 mins

    ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América!

    Liga MX
    ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas!
    1 mins

    ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas!

    Liga MX
    ¡Era penal para el América! Katia Itzel no se percata
    1 mins

    ¡Era penal para el América! Katia Itzel no se percata

    Liga MX
    Kevin Mier vuelve a los entrenamientos con el primer equipo de Cruz Azul
    1 mins

    Kevin Mier vuelve a los entrenamientos con el primer equipo de Cruz Azul

    Liga MX
    Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo
    1 mins

    Cubo Torres lanza emotivas palabras a Hormiga González por su festejo

    Liga MX

    Sonriente y disfrutando cada una de las dinámicas que el cuerpo técnico de Cruz Azul pidió a sus futbolistas de cara al partido ante Monterrey, así fue como Christian Ebere mostró que en español se comunica con el resto de sus compañeros.

    PUBLICIDAD

    El video muestra diversos aspectos que el aficionado no solo a Cruz Azul, sino a cualquier equipo de futbol desconoce, ya que, durante el seguimiento al nigeriano, nos permite ver cómo convive con sus compañeros, con el técnico Nicolás Larcamón e inclusive habla con Charly Rodríguez de lo que fue su experiencia con el Tricolor.

    En un momento del video se ve cómo lo castigan porque seguramente perdió en el tradicional torito y le hacen fila india con su merecido castigo.

    En el video oficial del club se muestra cómo el delantero ya se ganó a la plantilla con su carisma y picardía.

    Video El crack mundial que ahora es hincha de Cruz Azul
    Relacionados:
    Liga MXCruz AzulChristian EbereFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX