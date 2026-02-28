Liga MX ¡Alexis Vega, ni a la banca del Toluca ante Chivas! El futbolista del Toluca sigue con su recuperación, tras intervención en la rodilla por lo que podría ser opción ante Pumas o FC Juárez.

El delantero mexicano Alexis Vega era posibilidad para que reapareciera esta tarde con los Diablos Rojos del Toluca que enfrentan a Chivas, en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 8 del Clausura 2026.

Por determinación d el técnico Antonio Mohamed, el atacante choricero no saldrá a la banca, por lo que se espera evolucione favorablemente y sea posibilidad a nte Pumas (el martes) o FC Juárez (próximo domingo).

Como se recordará Alexis Vega se sometió a una operación en su rodilla y la recuperación se mantiene. Durante la semana se manejó la posibilidad de que el atacante viera minutos ante Chivas, pero esa posibilidad se esfumó minutos antes del silbatazo inicial.

Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Francisco Arredondo, quien agregó que, tras su recuperación, el jugador debe estar a punto físicamente y la fecha de su regreso sigue incierta.

Quien sí se recuperó fue Helinho y saldrá a la banca de los Diablos Rojos.