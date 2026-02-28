    Liga MX

    ¡Alexis Vega, ni a la banca del Toluca ante Chivas!

    El futbolista del Toluca sigue con su recuperación, tras intervención en la rodilla por lo que podría ser opción ante Pumas o FC Juárez.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Alexis Vega no saldrá a la banca del Toluca

    El delantero mexicano Alexis Vega era posibilidad para que reapareciera esta tarde con los Diablos Rojos del Toluca que enfrentan a Chivas, en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 8 del Clausura 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    El compromiso de Nathan Silva con Pumas, jugó con fractura
    1 mins

    El compromiso de Nathan Silva con Pumas, jugó con fractura

    Liga MX
    Partidos de hoy sábado 28 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Jornada 8 Liga MX
    2 mins

    Partidos de hoy sábado 28 de febrero: Mexicanos en el extranjero y Jornada 8 Liga MX

    Liga MX
    Intimidad en Cruz Azul: El curioso entretenimiento de Ebere en La Noria
    1 mins

    Intimidad en Cruz Azul: El curioso entretenimiento de Ebere en La Noria

    Liga MX
    ¿Se va de Pumas? En Brasil insisten por Nathan Silva
    1 mins

    ¿Se va de Pumas? En Brasil insisten por Nathan Silva

    Liga MX
    ¡Carnaval en Querétaro, Gallos y Guerreros terminan empatados!
    1 mins

    ¡Carnaval en Querétaro, Gallos y Guerreros terminan empatados!

    Liga MX
    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!
    1 mins

    ¡Liga MX anuncia cambios de horarios para la Jornada 10!

    Liga MX
    Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera
    1 mins

    Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera

    Liga MX
    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele
    1 mins

    Ser suplente en Rayados es un desafío: Santiago Mele

    Liga MX
    ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América!
    1 mins

    ¡Esta es la alineación que usaría Tigres para enfrentar al América!

    Liga MX
    ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas!
    1 mins

    ¡Se calientan los ánimos en la previa del Cruz Azul ante Chivas!

    Liga MX

    Por determinación d el técnico Antonio Mohamed, el atacante choricero no saldrá a la banca, por lo que se espera evolucione favorablemente y sea posibilidad a nte Pumas (el martes) o FC Juárez (próximo domingo).

    Como se recordará Alexis Vega se sometió a una operación en su rodilla y la recuperación se mantiene. Durante la semana se manejó la posibilidad de que el atacante viera minutos ante Chivas, pero esa posibilidad se esfumó minutos antes del silbatazo inicial.

    Así lo dio a conocer el reportero de TUDN, Francisco Arredondo, quien agregó que, tras su recuperación, el jugador debe estar a punto físicamente y la fecha de su regreso sigue incierta.

    Quien sí se recuperó fue Helinho y saldrá a la banca de los Diablos Rojos.

    Video Lesión Alexis Vega: ¿Cuándo le falta para volver con Toluca?
    Relacionados:
    Liga MXAlexis VegaTolucaGuadalajara

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX