    Estadio Guadalajara: Cuál es su nombre verdadero y por qué cambió

    El recinto de La Perla Tapatía se prepara para recibir su primera Copa del Mundo.

    Por:David Espinosa
    ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Guadalajara en la Copa del Mundo de 2026

    El Estadio Akron es parte de las 16 sedes del Mundial 2026 y se estrenará como casa de partidos de una Copa del Mundo en lugar del mítico Estadio Jalisco.

    El estadio de las Chivas en la Liga MX, inaugurado en 2010 fue electo gracias a su modernidad y funcionalidad, que ha sido destacado a nivel mundial.

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO GUADALAJARA?


    El Estadio Akron, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en el municipio de Zapopan y se identificará para el Mundial como Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    El Estadio Akron recibirá cuatro partidos de la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026, que lo colocará en la historia como el segundo recinto de Guadalajara en ser sede de este evento.

    Asimismo, el Estadio Guadalajara será sede de una llave del Repechaje Internacional de la FIFA que definirá uno de los seis boletos restantes por conocer.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO AKRON


    El Estadio Guadalajara albergará solo partidos de la Fase de Grupos, con un total de cuatro encuentros.

    • Grupo A - Corea del Sur vs. Repechaje UEFA D - Estadio Guadalajara - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, jueves 11 de junio
    • Grupo A - México vs. Corea del Sur - Estadio Guadalajara - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, jueves 18 de junio
    • Grupo K - Colombia vs. Repechaje Intercontinental 1 - Estadio Guadalajara - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, martes 23 de junio
    • Grupo H - Uruguay vs. España - Estadio Guadalajara - 8 pm ET | 6 pm Centro de México, viernes 26 de junio
