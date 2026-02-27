Chicharito se hace viral por ‘olvidar' a Chivas en los clubes más cómodos de su carrera
Javier Hernández asegura haberse sentido muy querido en todos los equipos en los que jugó, pero olvida sus orígenes.
El exfutbolista Javier Hernández de nuevo es centro de controversia al tener una plática en Instagram, un usuario le preguntó en qué club te sentiste más cómodo en tu carrera, a lo que el ‘Chicharito’ respondió: “En todos los clubes me sentí muy bien y querido de todo corazón lo digo, pero aquí van los mejores desde mi punto de vista, Manchester United, Real Madrid, Bayern Leverkusen y Galaxy”.
El exjugador rojiblanco olvidó no o no quiso mencionar a Chivas, equipo que le dio su primera oportunidad como futbolista profesional.
La plática con Javier Hernández siguió y no rectificó en la charla interactiva en la red social.
Guadalajara fue su último club como futbolista profesional y para el Clausura 2026, no se le extendió su contrato por lo que se convirtió en futbolista libre. Al momento no tiene equipo profesional.