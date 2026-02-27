El exfutbolista Javier Hernández de nuevo es centro de controversia al tener una plática en Instagram, un usuario le preguntó en qué club te sentiste más cómodo en tu carrera, a lo que el ‘Chicharito’ respondió: “En todos los clubes me sentí muy bien y querido de todo corazón lo digo, pero aquí van los mejores desde mi punto de vista, Manchester United, Real Madrid, Bayern Leverkusen y Galaxy”.