Liga MX ¿Se va de Pumas? En Brasil insisten por Nathan Silva El jugador de los Universitarios sigue en la mira en el futbol de Brasil, por lo que siguen las ofertas para llevarse al jugador.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Se va de Pumas? Nathan Silva tiene ofertas de Brasil

Desde Brasil varios equipos insisten en repatriar a Nathan Silva, futbolista de los Pumas de la UNAM. Durante el partido entre Tijuana y los Universitarios, el reportero de TUDN,Rodrigo Celorio, habló de las ofertas que se tienen por el jugador del Pedregal.

PUBLICIDAD

El reportero comentó que a pesar de las interesantes ofertas Nathan Silva no saldría de Pumas, ya que el torneo mexicano juega actualmente su Jornada 8 y el brasileño es pieza clave en el esquema del técnico Efraín Juárez.

A pesar de las atractivas ofertas, Silva no saldrá por ahora del cuadro Universitario.