Sorteo para el Repechaje del Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde es?

El trofeo de la Copa Mundial previo a un sorteo mundialista.

El 18 de noviembre se conocerán 42 de los 48 equipos clasificados al Mundial 2026 con seis boletos pendientes que saldrán del Repechaje Internacional y la Repesca de la UEFA.

La FIFA realizará los sorteos para conocer cómo se jugará el Torneo de Repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como los Playoffs en Europa.

En total serán 22 las selecciones que estarán en la lucha por los últimos seis boletos disponibles: cuatro para UEFA y los otros dos para el resto del mundo.

FECHA DEL SORTEO DEL REPECHAJE PARA MUNDIAL 2026



La FIFA determinó que el sorteo del Repechaje Intercontinental a jugarse en México, en Guadalajara y Monterrey, se realizará en la sede del organismo en Zúrich, Suiza.

Ese mismo día y en el mismo lugar, se realizará el sorteo de la Repesca de la UEFA, para que 16 selecciones sepan su destino para conseguir su pasaje al Mundial 2026.

La FIFA reveló que para que se pueda realizar el sorteo de manera pertinente, de acuerdo a sus procedimientos, el ranking FIFA de noviembre se revelará en las horas previas.

Fecha sorteo Repechaje Mundial 2026 : jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza.

: jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza. Horario Repechaje Mundial 2026: en punto de las 6:00 horas CT México y 7:00 horas ET en Estados Unidos.

FORMATO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026



El formato del Torneo de Playoff de la FIFA en México contará con dos finales en las que los ganadores de las dos Semifinales entre los equipos no cabezas de serie se enfrentarán a los dos equipos cabezas de serie, y los eventuales ganadores se asegurarán dos plazas en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Repesca de la UEFA estarán compuestos por 12 segundos de grupo y los cuatro ganadores de sección de la UEFA Nations League mejor clasificados. Los 16 equipos que ingresen serán sorteados en cuatro rutas de playoffs, con cuatro equipos en cada una.

Los partidos de repesca se jugarán en Semifinales a partido único, seguidas de finales a partido único para decidir los cuatro participantes de la final de Europa al Mundial 2026.

CUÁNDO, QUIÉNES Y DÓNDE SE JUEGA EL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026



El Repechaje Internacional del Mundial 2026 tendrá a seis participantes, el representante de AFC (Asia), el de CAF (África), el de Conmebol, los dos de Concacaf y el de OFC (Oceanía) son los que competirán por dos boletos.

Al momento solo se conocen a dos selecciones, Nueva Caledonia (OFC) y Bolivia (Conmebol), el resto saldrán de la Fecha FIFA de noviembre.