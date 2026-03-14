Mundial 2026 Irak confirma su presencia en México para el repechaje del Mundial 2026 Después de días de incertidumbre por el tema de visado, la selección de iraquí viajará en los próximos días a Monterrey.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Irak confirma que viajará a México para el repechaje del Mundial 2026

Después de días de incertidumbre por el tema de visado, la selección de Irak confirmó su presencian en México para encarar el repechaje mundialista que se jugará en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.

A través de un comunicado la selección iraquí informó que tras solucionaron algunos inconvenientes que tenían viajarán a México en los próximos días para su duelo eliminatorio para el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

“Estamos en contacto con las federaciones asiáticas e internacionales respecto al partido de repechaje, y la fecha del encuentro ha sido fijada para el 31 de marzo en Monterrey, México”

“La selección nacional partirá a finales de esta semana hacia México en un avión privado, y logramos comunicarnos con algunos de los clubes de nuestros jugadores profesionales para facilitar su incorporación al equipo nacional antes del periodo de fechas FIFA”, menciona el comunicado.

Cabe destacar que hace unos días una comitiva de la s elección de Irak visitó Monterey para inspeccionar el estadio donde se jugará el repechaje mundialista.

IRÁN SIGUE FIRME EN EL MUNDIAL 2026

Tras los rumores sobre la no participación de Irán en el la próxima Copa del Mundo, Irak mencionó en el mismo comunicado que todavía no es oficial su salida de la justa mundialista.

“El tema de la posible retirada de Irán es solo declaraciones y no hay nada oficial. Existe comunicación entre nosotros y las federaciones asiática e internacional, y no han recibido nada oficial de la federación iraní sobre este asunto”, detalla el comunicado.