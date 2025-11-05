    Mundial 2026

    Repechaje internacional hacia Mundial 2026: Fechas, formato y partidos

    Seis selecciones pelearán por los últimos dos boletos para la magna justa de la FIFA.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Imagen TUDN
    El Repechaje Internacional para el Mundial 2026 se jugará en México para conocer a los últimos dos equipos clasificados a la Copa del Mundo.

    Para ese día se habrán conocido 42 de las 48 selecciones que participarán en el torneo máximo de la FIFA, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

    FORMATO DEL REPECHAJE INTERNACIONAL


    El Repechaje Intercontinental tendrá un formato renovado al que se conocía previamente, donde se sorteaban las confederaciones que se enfrentaban entre ellas.

    Para el Mundial 2026 serán seis selecciones que buscarán esos últimos dos boletos disponibles, los cuáles serán ubicados en dos llaves diferentes.

    Todo con base al ranking FIFA, en las llaves A y B estarán las selecciones con mejor posición ya clasificadas a una Final por esos cupos disponibles

    Sus rivales saldrán también basándose en el ranking FIFA, donde las peores clasificadas irán a la Llave A donde estará el mejor ubicado, mientras que los dos con mejor posición irán a la Llave B.

    CUÁNDO, QUIÉNES Y DÓNDE SE JUEGA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL AL MUNDIAL 2026


    El Repechaje Internacional del Mundial 2026 tendrá a seis participantes, el representante de AFC (Asia), el de CAF (África), el de Conmebol, los dos de Concacaf y el de OFC (Oceanía) son los que competirán por dos boletos.

    Al momento solo se conocen a dos selecciones, Nueva Caledonia (OFC) y Bolivia (Conmebol), el resto saldrán de la Fecha FIFA de noviembre.

    La sede del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 es México, donde Guadalajara y Monterrey serán testigos de conocer a esos clasificados del 23 al 31 de marzo de 2026.

    En el pasado Mundial Qatar 2022, cuando se hacía un sorteo para definir los enfrentamientos entre confederaciones, Australia y Costa Rica salieron victoriosas.

