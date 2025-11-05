Repechaje internacional hacia Mundial 2026: Fechas, formato y partidos

PUBLICIDAD

Para ese día se habrán conocido 42 de las 48 selecciones que participarán en el torneo máximo de la FIFA, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

FORMATO DEL REPECHAJE INTERNACIONAL



El Repechaje Intercontinental tendrá un formato renovado al que se conocía previamente, donde se sorteaban las confederaciones que se enfrentaban entre ellas.

Para el Mundial 2026 serán seis selecciones que buscarán esos últimos dos boletos disponibles, los cuáles serán ubicados en dos llaves diferentes.

Todo con base al ranking FIFA, en las llaves A y B estarán las selecciones con mejor posición ya clasificadas a una Final por esos cupos disponibles

Sus rivales saldrán también basándose en el ranking FIFA, donde las peores clasificadas irán a la Llave A donde estará el mejor ubicado, mientras que los dos con mejor posición irán a la Llave B.

CUÁNDO, QUIÉNES Y DÓNDE SE JUEGA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL AL MUNDIAL 2026



El Repechaje Internacional del Mundial 2026 tendrá a seis participantes, el representante de AFC (Asia), el de CAF (África), el de Conmebol, los dos de Concacaf y el de OFC (Oceanía) son los que competirán por dos boletos.

Al momento solo se conocen a dos selecciones, Nueva Caledonia (OFC) y Bolivia (Conmebol), el resto saldrán de la Fecha FIFA de noviembre.

La sede del Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026 es México, donde Guadalajara y Monterrey serán testigos de conocer a esos clasificados del 23 al 31 de marzo de 2026.