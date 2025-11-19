    Mundial 2026

    Mundial 2026: Guadalajara y Monterrey son las sedes para el Repechaje Intercontinental

    Estas ciudades mexicanas albergarán los partidos que disputarán seis selecciones por dos lugares en la Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Estas son las sedes para el Repechaje Intercontinental al Mundial 2026

    Son seis selecciones nacionales las que competirán por dos lugares en el Mundial 2026 con los Playoffs de la FIFA, o Repechaje Intercontinental, los cuales tendrán lugar en dos ciudades mexicanas que también serán sedes de la justa mundialista en el verano próximo.

    Guadalajara y Monterrey acogerán los partidos de Repechaje Intercontinental o Repechaje Interconfederativo en el que ha representantes de África, Asia, Sudamérica, Oceanía y dos de Concacaf. Los repechajes de la UEFA se juegan por aparte.

    El sorteo para conocer los partidos del Repechaje Intercontinental por dos de los boletos al Mundial 2026 será este jueves 20 de noviembre en Zurich, Suiza. En ese mismo evento se conocerán también los cruces para los Playoffs de la UEFA por cuatro plazas para la próxia Copa del Mundo de la FIFA.

    ¿QUIÉNES SON LAS SELECCIONES QUE PARTICIPARÁN EN EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL PARA EL MUNDIAL 2026?

    Concacaf es la única confederación que contará con dos representantes e incluso pudiera sumar a ocho participantes en el Mundial 2026, toda vez que el martes pasado se definieran las tres selecciones que clasificaron vía eliminatorias más las tres que son sedes de la justa; México, Estados Unidos y Canadá.

    Luego de acabar como los segundos mejores lugares de los tres grupos de las eliminatorias de la Concacaf, Surinam y Jamaica buscan su boleto para el Mundial 2026, la primera incluso puede ser su debut en este torneo.

    Las selecciones que jugarán en Guadalajara y Monterrey el Repechaje Intercontinental de la FIFA para el Mundial 2026 son:

    • Nueva Caledonia (OFC)
    • Bolivia (CONMEBOL)
    • RD Congo (CAF)
    • Irak (AFC)
    • Jamaica (Concacaf)
    • Surinam (Concacaf)

    ¿CUÁLES SON LOS ESTADIOS PARA EL REPECHAJE INTERCONTINENTAL DEL MUNDIAL 2026?

    Guadalajara y Monterrey son dos de las tres sedes de México para el Mundial 2026, la otra es la CDMX (Ciudad de México) que tendrá como estadio sede el Estadio Banorte (Estadio Azteca), que por tercera ocasión acogerá una Copa del Mundo de la FIFA en su historia.

    Por Guadalajara el estadio sede es el Estadio Akron o Estadio Guadalajara, casa de las Chivas de la Liga MX, inaugurado en 2010 y con capacidad para 48 mil espectadores. Además de los juegos de Repechaje Interconfederativo, tendrá cuatro partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

    En tanto, Monterrey tendrá el Estadio BBVA o Estadio Monterrey (también conocido como el Gigante de Acero) como sede de los juegos de Repechaje Intercontinental. Asimismo, en el Mundial 2026 albergará cuatro partidos, tres de Fase de Grupos y uno de Octavos de Final.

