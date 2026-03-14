Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Dallas El Estadio Dallas será la sede con más actividad del Mundial 2026 al albergar nueve partidos.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Dallas formará parte de las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, edición que contará con 48 selecciones y 104 encuentros en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas, tiene capacidad para 94,000 espectadores y fue inaugurado en 2009.

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Dallas tendrá fase de grupos y cuatro partidos de eliminación directa

La sede texana recibirá cinco partidos de la fase de grupos y cuatro encuentros de eliminación directa.

Entre ellos destacan dos duelos de dieciseisavos de final, un partido de octavos y la primera semifinal del torneo, programada para el martes 14 de julio de 2026.

El inmueble es casa de los Dallas Cowboys y ha sido escenario de eventos internacionales como la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la Selección Mexicana.

Cómo ver los partidos que se jugarán en Dallas

Los nueve encuentros que se disputarán en el Estadio Dallas forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podrás verlos en ViX

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Calendario completo en el Estadio Dallas

Domingo 14 de junio de 2026

Países Bajos vs. Japón – Grupo F a las 14:00 MX y 16:00 ET

Miércoles 17 de junio de 2026

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L a las 14:00 MX y 16:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

Argentina vs. Austria – Grupo J a las 11:00 MX y 13:00 ET

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Jueves 25 de junio de 2026

Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F a las 17:00 MX y 19:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026

Jordania vs. Argentina – Grupo J a las 20:00 MX y 22:00 ET

Martes 30 de junio de 2026

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Dieciseisavos de final

Viernes 3 de julio de 2026

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Dieciseisavos de final



Lunes 6 de julio de 2026

Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 – Octavos de final

Martes 14 de julio de 2026