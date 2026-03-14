Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Dallas
El Estadio Dallas será la sede con más actividad del Mundial 2026 al albergar nueve partidos.
Dallas formará parte de las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, edición que contará con 48 selecciones y 104 encuentros en Canadá, México y Estados Unidos.
El Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Texas, tiene capacidad para 94,000 espectadores y fue inaugurado en 2009.
Dallas tendrá fase de grupos y cuatro partidos de eliminación directa
La sede texana recibirá cinco partidos de la fase de grupos y cuatro encuentros de eliminación directa.
Entre ellos destacan dos duelos de dieciseisavos de final, un partido de octavos y la primera semifinal del torneo, programada para el martes 14 de julio de 2026.
El inmueble es casa de los Dallas Cowboys y ha sido escenario de eventos internacionales como la Copa Oro de la Concacaf y partidos de la Selección Mexicana.
Cómo ver los partidos que se jugarán en Dallas
Los nueve encuentros que se disputarán en el Estadio Dallas forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podrás verlos en ViX
Adquiere el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium.
Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para la cobertura completa.
Calendario completo en el Estadio Dallas
- Domingo 14 de junio de 2026
Países Bajos vs. Japón – Grupo F a las 14:00 MX y 16:00 ET
- Miércoles 17 de junio de 2026
Inglaterra vs. Croacia – Grupo L a las 14:00 MX y 16:00 ET
- Lunes 22 de junio de 2026
Argentina vs. Austria – Grupo J a las 11:00 MX y 13:00 ET
- Jueves 25 de junio de 2026
Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F a las 17:00 MX y 19:00 ET
- Sábado 27 de junio de 2026
Jordania vs. Argentina – Grupo J a las 20:00 MX y 22:00 ET
- Martes 30 de junio de 2026
2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Dieciseisavos de final
- Viernes 3 de julio de 2026
2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Dieciseisavos de final
- Lunes 6 de julio de 2026
Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 – Octavos de final
- Martes 14 de julio de 2026
Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 – Semifinal