Mundial 2026 ¡Selección Mexicana se convierte en un hospital! A 90 días del inicio del Mundial, Malagón y Marcel Ruiz se pierden el evento futbolístico, pero la lista podría incrementarse.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Selección Mexicana se convierte en un hospital!

Duro golpe recibió este día la Selección Mexicana de Javier Aguirre de cara a la próxima Copa del Mundo 2026, con la noticia de que Marcel Ruiz sufrió rotura de ligamento cruzado y lesión en el menisco y no estará en el certamen. El jugador del Toluca se une al guardameta del América, Luis Ángel Malagón, quien también rotura del tendón de Aquiles.

Dos jugadores que se perfilaban para estar en la lista definitiva del ‘Vasco’. Desafortunadamente las bajas podrían aumentar ante las lesiones de otros futbolistas que siguen en recuperación, a 90 días del inicio de la Copa del Mundo.

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Rodrigo Huescas, futbolista del Copenhague, se lesionó de la rodilla derecha y su regreso a las canchas está para mayo o junio, justo para el inicio del Mundial, por lo que su convocatoria es una incógnita para Aguirre.

En el medio campo, Luis Chávez sigue en su proceso de recuperación, tras lesión en la rodilla. El del Dynamo Moscú tendrá que recuperar su nivel de juego, que lo llevó a jugar a Europa.

Pubalgia pone en jaque a Gilberto Mora

Gilberto Mora sigue en recuperación de la pubalgia que lo afecta desde enero pasado, al momento no tiene una fecha para su regreso a las canchas, debido a lo complicado de la lesión. Factor tiempo le juega en contra al talento de Xolos.

Luis Romo se resintió de una lesión muscular en el muslo derecho en el partido ante Toluca, de hace unas semanas. Su recuperación, alrededor de tres semanas.

Los defensas Mateo Chávez, Jesús Chiquete Orozco y César Montes siguen con su respectivo proceso, se espera que los tres estén en la lista definitiva.

Edson Álvarez, operado del tobillo izquierdo, confía ocupar un lugar en el 11 inicial de México cuando se enfrente a Sudáfrica.