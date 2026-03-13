Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Seattle El Estadio Seattle será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Seattle formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Seattle, ubicado en Seattle, Washington, tiene capacidad para 69,000 espectadores y fue inaugurado en 2002.

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Seattle tendrá fase de grupos y eliminatorias

La sede estadounidense albergará cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Estados Unidos disputará aquí su segundo partido del Grupo D el viernes 19 de junio de 2026 ante Australia.

Además, el estadio recibirá un duelo de dieciseisavos de final el 1 de julio y un partido de octavos de final el 6 de julio.

Cómo ver los partidos que se jugarán en Seattle

Los seis encuentros programados en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Calendario completo en el Estadio Seattle

Lunes 15 de junio de 2026

Bélgica vs. Egipto – Grupo G a las 13:00 MX y 15:00 H ET

Viernes 19 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Australia – Grupo D a las 13:00 MX y 15:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026

Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs. Catar – Grupo B a las 13:00 MXy 15:00 ET

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Viernes 26 de junio de 2026

Egipto vs. Irán – Grupo G a las 21:00 MX y 23:00 ET

Miércoles 1 de julio de 2026

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Dieciseisavos de final



Lunes 6 de julio de 2026