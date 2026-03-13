    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Seattle

    El Estadio Seattle será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Seattle formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

    El Estadio Seattle, ubicado en Seattle, Washington, tiene capacidad para 69,000 espectadores y fue inaugurado en 2002.

    PUBLICIDAD

    Seattle tendrá fase de grupos y eliminatorias

    La sede estadounidense albergará cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos.

    Estados Unidos disputará aquí su segundo partido del Grupo D el viernes 19 de junio de 2026 ante Australia.

    Además, el estadio recibirá un duelo de dieciseisavos de final el 1 de julio y un partido de octavos de final el 6 de julio.

    Cómo ver los partidos que se jugarán en Seattle

    Más sobre Mundial 2026

    Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 con México por ruptura de ligamento
    1 mins

    Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 con México por ruptura de ligamento

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Filadelfia
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Filadelfia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    César Arturo Ramos sería candidato para pitar la Final del Mundial 2026
    1 mins

    César Arturo Ramos sería candidato para pitar la Final del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    César Arturo Ramos sería candidato para arbitral la Final del Mundial 2026
    1:39

    César Arturo Ramos sería candidato para arbitral la Final del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Renuncia de Irán abre opción a Irak y Emiratos Árabes Unidos al Mundial 2026
    1 mins

    Renuncia de Irán abre opción a Irak y Emiratos Árabes Unidos al Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Representantes de Irak llegan a Monterrey para el Repechaje hacia el Mundial 2026
    1 mins

    Representantes de Irak llegan a Monterrey para el Repechaje hacia el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Cuántas selecciones han renunciado a jugar un Mundial en la historia?
    1 mins

    ¿Cuántas selecciones han renunciado a jugar un Mundial en la historia?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    México 1970, la vez que el Tri clasificó a cuartos de final
    1:52

    México 1970, la vez que el Tri clasificó a cuartos de final

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Selecciones que se han retirado en la historia de los Mundiales
    1:50

    Selecciones que se han retirado en la historia de los Mundiales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Partido de la Selección de Irak en Repechaje hacia el Mundial 2026 “está firme”
    2 mins

    Partido de la Selección de Irak en Repechaje hacia el Mundial 2026 “está firme”

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Los seis encuentros programados en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para seguir el Mundial 2026 a través de ViX.

    Calendario completo en el Estadio Seattle

    • Lunes 15 de junio de 2026

    Bélgica vs. Egipto – Grupo G a las 13:00 MX y 15:00 H ET

    • Viernes 19 de junio de 2026

    Estados Unidos vs. Australia – Grupo D a las 13:00 MX y 15:00 ET

    • Miércoles 24 de junio de 2026

    Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs. Catar – Grupo B a las 13:00 MXy 15:00 ET

    PUBLICIDAD
    • Viernes 26 de junio de 2026

    Egipto vs. Irán – Grupo G a las 21:00 MX y 23:00 ET

    • Miércoles 1 de julio de 2026

    1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Dieciseisavos de final

    • Lunes 6 de julio de 2026

    Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 – Octavos de final

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX