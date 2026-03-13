Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Seattle
El Estadio Seattle será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Seattle formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.
El Estadio Seattle, ubicado en Seattle, Washington, tiene capacidad para 69,000 espectadores y fue inaugurado en 2002.
Seattle tendrá fase de grupos y eliminatorias
La sede estadounidense albergará cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos.
Estados Unidos disputará aquí su segundo partido del Grupo D el viernes 19 de junio de 2026 ante Australia.
Además, el estadio recibirá un duelo de dieciseisavos de final el 1 de julio y un partido de octavos de final el 6 de julio.
Cómo ver los partidos que se jugarán en Seattle
Los seis encuentros programados en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
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Calendario completo en el Estadio Seattle
- Lunes 15 de junio de 2026
Bélgica vs. Egipto – Grupo G a las 13:00 MX y 15:00 H ET
- Viernes 19 de junio de 2026
Estados Unidos vs. Australia – Grupo D a las 13:00 MX y 15:00 ET
- Miércoles 24 de junio de 2026
Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs. Catar – Grupo B a las 13:00 MXy 15:00 ET
- Viernes 26 de junio de 2026
Egipto vs. Irán – Grupo G a las 21:00 MX y 23:00 ET
- Miércoles 1 de julio de 2026
1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Dieciseisavos de final
- Lunes 6 de julio de 2026
Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 – Octavos de final