Mundial 2026 Richy Ledezma sueña con ir con la Selección Mexicana al Mundial 2026 El lateral derecho de las Chivas advierte que se siente muy mexicano y que sería todo un sueño representar a México en la justa mundialista.

Video Richy Ledezma habla de la posibilidad de ir al Mundial 2026 con Selección Mexicana

Ya muy cerca de que se inaugure la Copa Mundial 2026, Richy Ledezma alzó la mano y afirmó que sería un sueño estar en el máximo torneo organizado por la FIFA.

" Para mí es un sueño ir al Mundial, y estoy preparándome para eso, entreno duro todos los días y juego al máximo cada partido y creo que si sigo haciendo lo que hago en Chivas, dentro y fuera del campo, me llevará a donde quiero estar, la Copa del Mundo".

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Ya con experiencia en el cuadro comandado por Javier Aguirre, el lateral derecho del Rebaño Sagrado destacó el gol que le tocó marcar durante ese momento.

"E s un sueño marcar para mi Selección, para México, me quedé sin palabras, ni yo lo podía creer porque es difícil marcar como lateral derecho, era un sueño mío y espero marcar muchos más".

Sobre asistir a la Copa del Mundo de la FIFA portando la casaca de la Selección Mexicana, Richy Ledezma dejó claro que sería uno de sus más grandes sueños, en especial por sus padres y su familia

" Es algo que representa a mis padres, ambos nacieron en México y es algo muy especial para mí y mi familia, y sí sería emotivo y obviamente un sueño".

Finalmente , Richy Ledezma mandó un mensaje a los que no lo consideran mexicano y opinan que no debería estan ni en Chivas ni en la Selección Mexicana.