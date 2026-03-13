Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Filadelfia El Estadio Filadelfia será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Filadelfia formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol y el primero en realizarse en tres países ( México, Estados Unidos y Canadá)

El Estadio Filadelfia, ubicado en Filadelfia, Pennsylvania, tiene capacidad para 69,000 espectadores y fue inaugurado en 2003.

Filadelfia tendrá fase de grupos y octavos de final

La sede estadounidense albergará cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Además, recibirá un partido de octavos de final el sábado 4 de julio de 2026, fecha que coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos.

El inmueble ha sido escenario de partidos internacionales y recibió ocho encuentros del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Cómo seguir los partidos que se jugarán en Filadelfia

Los seis encuentros programados en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Calendario completo en el Estadio Filadelfia

Domingo 14 de junio de 2026

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E a las 17:00 hrs

Viernes 19 de junio de 2026

Brasil vs. Haití – Grupo C a las 19:00 hrs

Lunes 22 de junio de 2026

Francia vs. Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I a las 15:00 hrs

Jueves 25 de junio de 2026

Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E a las 14:00 hrs

Sábado 27 de junio de 2026

Croacia vs. Ghana – Grupo L a las 15:00 hrs

Sábado 4 de julio de 2026