Mundial 2026 Finalissima: UEFA anuncia oficialmente la cancelación del juego entre España y Argentina El organismo europeo detalló los numerosos rechazos de ambas federaciones.

Video UEFA anuncia cancelación de la Finalissima tras desacuerdos entre Argentina y España

La UEFA dio a conocer de manera oficial la cancelación de la Finalissima que se iba a disputar entre las selecciones de Argentina y España el 27 de marzo en Catar tras no llegar a un acuerdo entre las federaciones.

El organismo europeo detalló en un extenso comunicado las complicaciones y rechazos que hubo tanto desde el lado argentino como del español para ponerse de acuerdo tras la entonces suspensión del juego en Catar luego de los problemas geopolíticos en Medio Oriente.

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Sin embargo, después de explorar hasta cuatro escenarios alternativos para llevar a cabo el juego entre el campeón de la Copa América y de la Euro del 2024, la UEFA se vio obligada a tomar la lamentable decisión de no llevar a cabo el partido.

"Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino".

Resalta la propuesta de la Albiceleste para disputar la final después del Mundial 2026, pero España la rechazó al no contar con fechas disponibles. En represalia, Argentina planteó que solo podría jugar el 31 de marzo en caso de encontrar una sede neutral en Europa y no el 27 como se había acordado desde diciembre de 2025.