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    Mundial 2006: Penal polémico en el Italia vs. Australia

    El partido entre estas dos selecciones se sumó a la lista de las polémicas de las Copas del Mundo de la FIFA.

    Por:Erick Morales Baca
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    El juego entre Italia y Australia de los Octavos de Final del Mundial 2006 se sumó a la lista de las polémicas en la Copa del Mundo debido a varias decisiones arbitrales que fueron cuestionadas.

    A los 50 minutos sacó la roja a Marco Materazzi por una zancadilla sobre Lucas Neill, decisión cuestionada porque no era una oportunidad manifiesta de gol.

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    Durante el desarrollo del partido, los porteros destacaron con un Gianluigi Buffon que rechazó dos disparos que amenazaban con irse al fondo de la portería; mientas que Mark Schwarzer hizo lo propio en tres ocasiones para evitar la caída de su marco.

    Cuando los tiempos extra eran inminentes, Fabio Grosso se metió al área y brincó sobre Lucas Neill, a lo que
    Luis Medina Cantalejo marcó la pena máxima, otra decisión polémica.

    Francesco Totti dio una clínica de cómo debe cobrarse un penal: fuerte, a media altura y colocado; para colocar el marcador Italia 1-0 Australia.

    No hubo reanudación en medio de los abucheos el árbitro español silba el final, con lo que la Italia de Marcello Lippi superaba un verdadero obstáculo camino a la Gran Final del Mundial 2006.

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