Mundial 2026 Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 con México por ruptura de ligamento El Toluca da a conocer que el futbolista Marcel Ruiz presentó ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en rodilla.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026 con México por ruptura de ligamento

Tras someterse a resonancia magnética, el futbolista de los Diablos Rojos, Marcel Ruiz, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y l esión de menisco medial en la rodilla, por lo que se perderá la Copa del Mundo del 2026.

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El jugador del Toluca se une a Luis Ángel Malagón, guardameta del América, quien también no acudirá al Mundial por rotura de tendón de Aquiles, también en partido de Concacaf.

Marcel Ruiz sufrió la lesión en el partido de Concacaf Champions Cup ante San Diego FC, el pasado miércoles y este día tras evaluación se da a conocer la gravedad.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

El club Toluca también le envió un mensaje de fortaleza a su futbolista, tras el complicado momento por el que atraviesa, expresando ¡Mucha fuerza! Te estaremos esperando de regreso.