Mundial 2026 Fecha y horario de la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 La Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 se celebrará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente en la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana será la encargada de abrir el torneo ante su afición.

El Estadio Ciudad de México ( Estadio Azteca) volverá a ser escenario de un momento histórico al recibir el acto protocolario que marcará el arranque del certamen y el primer partido del Grupo A.

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La ceremonia quedará registrada como la tercera ocasión en la que El Azteca alberga un partido inaugural de la Copa del Mundo.

¿Cuándo es la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia se realizará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 hrs en el Estadio Ciudad de México.

El evento protocolario se llevará a cabo minutos antes del Partido 1 del torneo: México vs. Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.

México disputará así su octavo partido inaugural en una Copa del Mundo y buscará su primera victoria en este tipo de encuentros.

Cómo ver la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026

La Ceremonia de Inauguración y el partido entre México y Sudáfrica formarán parte de la transmisión oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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México vs. Sudáfrica: el partido que abre el Mundial 2026

El encuentro enfrentará al equipo dirigido po r Javier Aguirre ante Sudáfrica, selección ubicada en el lugar 61 del Ranking FIFA al momento del sorteo.

Será la primera vez que un partido inaugural se repita, luego del empate 1-1 entre ambas selecciones en Sudáfrica 2010, también un 11 de junio.