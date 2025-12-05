Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

Tras realizarse el sorteo del Mundial 2026, que definió el camino de las 48 selecciones participantes, hay una posibilidad real de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se enfrenten por última vez en el escenario más grande que puede tener el futbol: una Copa del Mundo.

La Argentina de Messi buscará el bicampeonato en el Mundial 2026. La Albiceleste quedó ubicada en el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania.

Mientras que Cristiano sueña con darle su primera Copa del Mundo a Portugal, pero para ello deberá superar el Grupo K que comparte con Uzbekistán, Colombia y el ganador del Repechaje Intercontinental 1 que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.

¿Cuándo sería el partido Messi vs. Cristiano en el Mundial 2026?

Para que se pueda cumplir el sueño de muchos, Argentina y Portugal necesitan avanzar como primer lugar de su grupo y superar los Dieciseisavos de Final y los Octavos de Final.

De esta manera, el partido entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se daría en Cuartos de Final con el juego número 100 del Mundial 2026 que está programado a jugarse el sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City que tiene una capacidad con más de 76 mil aficionados.

La afición anhela ver un último baile de la legendaria rivalidad entre Messi y Cristiano que deleitaron al mundo mientras jugaban en España con Barcelona y Real Madrid, respectivamente.

La última vez que se enfrentaron fue el 19 de enero del 2023 en un partido amistoso que se disputó en Arabia Saudita entre Riyadh All-Stars y PSG donde el argentino anotó un gol y el portugués marcó un doblete. La victoria se la llevó el club francés con marcador de 5-4.