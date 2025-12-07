Infantino se disculpa con Scaloni por tocar la Copa del Mundo con guantes

Después del sorteo del Mundial 2026 y de la revelación del calendario de la próxima Copa del Mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se disculpó por lo sucedido con Lionel Scaloni.

El entrenador de la selección de Argentina recibió una disculpa en pleno foro por lo acontecido mintuos antes del arranque del sorteo cuando el argentino tomó el escenario con el trofeo del Mundial en manos portando unos vistosos guantes blancos.

Nadie se percató del grave error durante la ceremonia sino poco después cuando el propio Infantino interrumpió una rueda de prensa al percatarse de la presencia de Scaloni para pedirle una disculpa pública por lo acontecido.

"Te pido disculpas", comentó Infantino al mismo tiempo que recibía a Scaloni con un caluroso abrazo mientras el DT argentino caminaba hacia el escenario.

"Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona (que le dio el trofeo durante el sorteo), pero no pasa nada, muchas gracias por el detalle", comentó con gran humildad Scaloni.

"Qué barbaridad", contestó Infantino antes de elogiar al campeón del mundo. "Es que después de ser campeón del mundo cada día eres más joven".