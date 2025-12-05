    Mundial 2026

    Grupo Argentina en el Mundial 2026: El Sorteo favorece a Lionel Messi

    El conjunto albiceleste tuvo la suerte de su parte, aunque no salió en el grupo que le hubiera gustado a Messi.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Grupo J | Sacan a Argentina y Messi de Miami, ¿rivales fáciles?

    El Sorteo del Mundial 2026 tuvo una buena y una mala noticia para la Selección de Argentina, actual campeona del mundo y la que tendrá a Lionel Messi como gran atractivo.

    El conjunto albiceleste estuvo emparejado en el Grupo J para el Mundial 2026, con rivales que, al menos en el papel, lucen más que accesibles, aunque las voces propias y extrañas habían anticipado posiblemente un acomodo en el Grupo H, debido a cuestiones de viajes para la 'Pulga' específicamente.

    El Grupo H tenía dos partidos en Miami y uno en Houston, se especulaba que esto beneficiaría a la Argentina de Messi que, no obstante, encarará el Grupo J, con sedes en Dallas, San Francisco y Kansas City.

    ¿CUÁL ES EL GRUPO QUE LE TOCÓ A ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026 CAMPEÓN DEL MUNDO?


    De esta forma, Argentina, que logró alzar su tercer Mundial en Qatar 2022, se medirá a Argelia, Austria y Jordania de África, Europa y Asia respectivamente.

    Austria es, de nueva cuenta en el papel, el conjunto más complicado para la albiceleste que, en contraparte, cerrará la Primera Fase jugando ante una debutante Jordania. El debut de los dirigidos por Lionel Scaloni es ante Argelia.

    -GRUPO J MUNDIAL 2026
    Argentina
    Argelia
    Austria
    Jordania

