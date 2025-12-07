Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto
Entre ambas sedes de Canadá se jugarán 13 partidos y seis de ellos se llevarán a cabo en el Toronto Stadium.
El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo el viernes en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.
También el sábado ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.
Son en total 13 los choques que tendrán los canadienses en el Mundial 2026 repartidos en dos ciudades sedes; siete en Vancouver y seis en Toronto de los cuales tres son en fase de eliminación directa.
¿Qué partidos se jugarán en Toronto y Vancouver en el Mundial 2026?
Selecciones como Alemania, Bélgica, Croacia, Canadá, Costa de Marfil, Suiza, Egipto y Panamá, entre otras, estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. El duelo Alemania vs. Costa de Marfil y el Suiza vs. Canadá lucen a priori como los más atractivos.
Estos son los partidos del Mundial 2026 que tendrá Toronto:
FASE DE GRUPOS
- Viernes, 12 de junio 2026
Canadá vs. Repechaje UEFA A – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Miércoles, 17 de junio 2026
Ghana vs. Panamá – Grupo L - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Sábado, 20 de junio 2026
Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Martes, 23 de junio 2026
Panamá vs. Croacia – Grupo L - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Toronto Stadium
- Viernes, 26 de junio 2026
Senegal vs. Repechaje Intercontinental – Grupo I - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Toronto Stadium
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Jueves, 2 de julio 2026
Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium