Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto

    El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo el viernes en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.

    También el sábado ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.

    Son en total 13 los choques que tendrán los canadienses en el Mundial 2026 repartidos en dos ciudades sedes; siete en Vancouver y seis en Toronto de los cuales tres son en fase de eliminación directa.

    ¿Qué partidos se jugarán en Toronto y Vancouver en el Mundial 2026?

    Selecciones como Alemania, Bélgica, Croacia, Canadá, Costa de Marfil, Suiza, Egipto y Panamá, entre otras, estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. El duelo Alemania vs. Costa de Marfil y el Suiza vs. Canadá lucen a priori como los más atractivos.

    Estos son los partidos del Mundial 2026 que tendrá Toronto:

    FASE DE GRUPOS

    • Viernes, 12 de junio 2026

    Canadá vs. Repechaje UEFA A – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Toronto Stadium

    • Miércoles, 17 de junio 2026

    Ghana vs. Panamá – Grupo L - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Toronto Stadium

    • Sábado, 20 de junio 2026

    Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Toronto Stadium

    • Martes, 23 de junio 2026

    Panamá vs. Croacia – Grupo L - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Toronto Stadium

    • Viernes, 26 de junio 2026

    Senegal vs. Repechaje Intercontinental – Grupo I - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Toronto Stadium
    DIECISEISAVOS DE FINAL

    1. Jueves, 2 de julio 2026

    Partido 83 – 2º Grupo K vs. 2º Grupo L - Toronto Stadium

