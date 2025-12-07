Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver
Entre ambas sedes de Canadá se jugarán 13 partidos y siete de ellos se llevarán a cabo en el BC Place de Vancouver.
El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo el viernes en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.
También el sábado ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.
Son en total 13 los choques que tendrán los canadienses en el Mundial 2026 repartidos en dos ciudades sedes; siete en Vancouver y seis en Toronto de los cuales tres son en fase de eliminación directa.
¿Qué partidos se jugarán en Toronto Vancouver en el Mundial 2026?
Selecciones como Alemania, Bélgica, Croacia, Canadá, Costa de Marfil, Suiza, Egipto y Panamá, entre otras, estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. El duelo Alemania vs. Costa de Marfil y el Suiza vs. Canadá lucen a priori como los más atractivos.
Estos son los partidos del Mundial 2026 que tendrá Vancouver:
FASE DE GRUPOS
- Sábado, 13 de junio 2026
Australia vs. Repechaje UEFA C – Grupo D - 12 am ET | 10 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Jueves, 18 de junio 2026
Canadá vs. Catar – Grupo B - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Domingo, 21 de junio 2026
Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Miércoles, 24 de junio 2026
Suiza vs. Canadá – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - BC Place Vancouver
- Viernes, 26 de junio 2026
Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - 11 pm ET | 9 pm Centro de México - BC Place Vancouver
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Jueves, 2 de julio 2026
Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver OCTAVOS DE FINAL
- Martes, 7 de julio 2026
Partido 96 – Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver