    Mundial 2026

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver

    Entre ambas sedes de Canadá se jugarán 13 partidos y siete de ellos se llevarán a cabo en el BC Place de Vancouver.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Habrá juegazos! Estos son los partidos que tendrán Toronto y Vancouver

    El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo el viernes en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.

    También el sábado ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.

    PUBLICIDAD

    Son en total 13 los choques que tendrán los canadienses en el Mundial 2026 repartidos en dos ciudades sedes; siete en Vancouver y seis en Toronto de los cuales tres son en fase de eliminación directa.

    ¿Qué partidos se jugarán en Toronto Vancouver en el Mundial 2026?

    Selecciones como Alemania, Bélgica, Croacia, Canadá, Costa de Marfil, Suiza, Egipto y Panamá, entre otras, estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. El duelo Alemania vs. Costa de Marfil y el Suiza vs. Canadá lucen a priori como los más atractivos.

    Estos son los partidos del Mundial 2026 que tendrá Vancouver:

    FASE DE GRUPOS

    • Sábado, 13 de junio 2026

    Australia vs. Repechaje UEFA C – Grupo D - 12 am ET | 10 pm Centro de México - BC Place Vancouver

    • Jueves, 18 de junio 2026

    Canadá vs. Catar – Grupo B - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - BC Place Vancouver

    • Domingo, 21 de junio 2026

    Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - BC Place Vancouver

    • Miércoles, 24 de junio 2026
    PUBLICIDAD

    Suiza vs. Canadá – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - BC Place Vancouver

    • Viernes, 26 de junio 2026

    Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - 11 pm ET | 9 pm Centro de México - BC Place Vancouver
    DIECISEISAVOS DE FINAL

    1. Jueves, 2 de julio 2026

    Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver OCTAVOS DE FINAL

    • Martes, 7 de julio 2026

    Partido 96 – Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto

    1:35
    Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México

    Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México

    1:17
    Definidas fechas y horarios del calendario del Mundial 2026

    Definidas fechas y horarios del calendario del Mundial 2026

    0:30
    ¡NOOO! Cristiano Ronaldo no jugará en México

    ¡NOOO! Cristiano Ronaldo no jugará en México

    1:33
    ¡Tremendo detalle de Infantino con Scaloni y lo deja tocar la Copa!

    ¡Tremendo detalle de Infantino con Scaloni y lo deja tocar la Copa!

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Equipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX