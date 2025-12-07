Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver

Video ¡Habrá juegazos! Estos son los partidos que tendrán Toronto y Vancouver

El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo el viernes en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.

También el sábado ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.

Son en total 13 los choques que tendrán los canadienses en el Mundial 2026 repartidos en dos ciudades sedes; siete en Vancouver y seis en Toronto de los cuales tres son en fase de eliminación directa.

¿Qué partidos se jugarán en Toronto Vancouver en el Mundial 2026?

Selecciones como Alemania, Bélgica, Croacia, Canadá, Costa de Marfil, Suiza, Egipto y Panamá, entre otras, estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. El duelo Alemania vs. Costa de Marfil y el Suiza vs. Canadá lucen a priori como los más atractivos.

Estos son los partidos del Mundial 2026 que tendrá Vancouver:

FASE DE GRUPOS

Sábado, 13 de junio 2026

Australia vs. Repechaje UEFA C – Grupo D - 12 am ET | 10 pm Centro de México - BC Place Vancouver

Jueves, 18 de junio 2026

Canadá vs. Catar – Grupo B - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - BC Place Vancouver

Domingo, 21 de junio 2026

Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - BC Place Vancouver

Miércoles, 24 de junio 2026

Suiza vs. Canadá – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - BC Place Vancouver

Viernes, 26 de junio 2026

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - 11 pm ET | 9 pm Centro de México - BC Place Vancouver

DIECISEISAVOS DE FINAL

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 85 – 1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver OCTAVOS DE FINAL

Martes, 7 de julio 2026