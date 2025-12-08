¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el México vs. Sudáfrica?
La Presidenta de México vivirá la inauguración en un emblemático lugar de la CDMX.
Claudia Shienbaum, Presidenta de México, quien estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump y Mark Carney, reiteró que no asistirá a la inauguración de la justa mundialista, pero reveló el lugar en donde verá el partido entre México y Sudáfrica.
En su conferencia de este lunes 8 de diciembre la mandataria señaló que su boleto se lo regalará a alguien que no tendría la oportunidad de ir por el alto costo de las entradas a la Copa del Mundo y que ella estará con los mexicanos en un lugar emblemático.
“ Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo”, sentenció Claudia Sheinbaum.
De igual forma señaló que su decisión se la comentó a Gianni Infantino y que el presidente de la FIFA lo vio con buenos ojos: “ Se lo dije a Infantino y le pareció muy bien”.
La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 el próximo 11 de junio cuando enfrente en el estadio Ciudad de México (estado Banorte) a su similar de Sudáfrica, reviviendo el juego que se disputó en el 2010.