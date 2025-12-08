    Mundial 2026

    ¿Dónde verá Claudia Sheinbaum el México vs. Sudáfrica?

    La Presidenta de México vivirá la inauguración en un emblemático lugar de la CDMX.

    Por:
    Raúl Martínez
    Video Será una fiesta: Claudia Sheinbaum revela donde verá el México vs. Sudáfrica

    Claudia Shienbaum, Presidenta de México, quien estuvo presente en el sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump y Mark Carney, reiteró que no asistirá a la inauguración de la justa mundialista, pero reveló el lugar en donde verá el partido entre México y Sudáfrica.

    En su conferencia de este lunes 8 de diciembre la mandataria señaló que su boleto se lo regalará a alguien que no tendría la oportunidad de ir por el alto costo de las entradas a la Copa del Mundo y que ella estará con los mexicanos en un lugar emblemático.

    

    Yo voy a ver la inauguración aquí con la gente en el Zócalo y voy a darle mi boleto a alguien que nunca tendría la oportunidad de ir. No tiene nada de malo”, sentenció Claudia Sheinbaum.

    De igual forma señaló que su decisión se la comentó a Gianni Infantino y que el presidente de la FIFA lo vio con buenos ojos: “ Se lo dije a Infantino y le pareció muy bien”.

    La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 el próximo 11 de junio cuando enfrente en el estadio Ciudad de México (estado Banorte) a su similar de Sudáfrica, reviviendo el juego que se disputó en el 2010.

    Video Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México
