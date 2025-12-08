Mundial 2026 FIFA anuncia que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales Además, la entidad estableció detenciones programadas en ambos tiempos para proteger a los futbolistas del calor.



Última hora: FIFA cambia las reglas para Mundial 2026: ¡tres pausas por partido!

La FIFA confirmó este lunes que el Mundial de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, tendrá tres ceremonias inaugurales e incorporará pausas de hidratación obligatorias en todos los partidos.

El primer acto tendrá lugar el 11 de junio en Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica. Un día después, Toronto albergará la ceremonia previa al choque entre Canadá y el ganador del repechaje europeo, mientras que Los Ángeles hará lo propio para el debut de Estados Unidos ante Paraguay.

Para la final del 19 de julio en Nueva York–Nueva Jersey, se prepara por primera vez un espectáculo especial durante el descanso, además de la tradicional clausura.

Por su parte, la FIFA también anunció que habrá pausas de tres en todos los partidos y en cada tiempo. La medida, que se aplicará a mitad de cada tiempo, busca unificar criterios y facilitar la recuperación de los jugadores durante el torneo más extenso de la historia.

Según explicó el organismo, los colegiados detendrán el juego al cumplirse 22 minutos de cada periodo, siguiendo un “procedimiento simplificado” que establece interrupciones programadas sin depender de las condiciones climáticas.