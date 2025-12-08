    Mundial 2026

    Roberto Carlos revela que tiene una hija mexicana

    El histórico lateral brasileño sorprende al hablar por primera vez de su hija mexicana: así es su vida.

    Video ¿Quién es la hija mexicana de Roberto Carlos? El brasileño lo revela todo

    Roberto Carlos, histórico lateral de la selección brasileña y del Real Madrid, entre otros, reveló que tiene una hija mexicana.

    Más sobre Mundial 2026

    FIFA anuncia que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales
    1 mins

    FIFA anuncia que el Mundial 2026 tendrá tres ceremonias inaugurales

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿México vs. Portugal en la Final del Mundial? Esto dice Djokovic
    1 mins

    ¿México vs. Portugal en la Final del Mundial? Esto dice Djokovic

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Infantino se disculpa con Scaloni por tocar la Copa del Mundo con guantes
    1 mins

    Infantino se disculpa con Scaloni por tocar la Copa del Mundo con guantes

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver
    2 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Vancouver

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto
    1 mins

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Toronto

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México
    1:35

    Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Definidas fechas y horarios del calendario del Mundial 2026
    1:17

    Definidas fechas y horarios del calendario del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡NOOO! Cristiano Ronaldo no jugará en México
    0:30

    ¡NOOO! Cristiano Ronaldo no jugará en México

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Tremendo detalle de Infantino con Scaloni y lo deja tocar la Copa!
    1:33

    ¡Tremendo detalle de Infantino con Scaloni y lo deja tocar la Copa!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Quedaron las sedes del Grupo I y J!
    1:51

    ¡Quedaron las sedes del Grupo I y J!

    Copa Mundial de Futbol 2026

    El defensor brasileño le contó a TUDN detalles sobre su hija, que ya tiene 21 años de edad y que sigue viviendo territorio mexicano.

    PUBLICIDAD

    Yo tengo una hija mexicana. Rebecca ya tiene 21, vive en Guadalajara y ahí está”, reveló el exjugador de clubes como Inter de Milán, Feberbahçe y Palmeiras.

    A la pregunta de si tomaba tequila, el brasileño respondió entre risas que “muchísimo”. “Y o cuando jugaba no bebiá, pero que ahora que soy exjugador puedo beber”.

    El campeon del mundo con Brasil en 2022 y tres veces campeón de la Champions League, entre otros títulos, también regaló una linda imagen al ponerse un sombrero de charro y diciendo la frase" “Viva México, suerte siempre”.

    Relacionados:
    Mundial 2026BrasilBrasil 2026Roberto Carlos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX