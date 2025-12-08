Roberto Carlos revela que tiene una hija mexicana
El histórico lateral brasileño sorprende al hablar por primera vez de su hija mexicana: así es su vida.
Roberto Carlos, histórico lateral de la selección brasileña y del Real Madrid, entre otros, reveló que tiene una hija mexicana.
El defensor brasileño le contó a TUDN detalles sobre su hija, que ya tiene 21 años de edad y que sigue viviendo territorio mexicano.
“ Yo tengo una hija mexicana. Rebecca ya tiene 21, vive en Guadalajara y ahí está”, reveló el exjugador de clubes como Inter de Milán, Feberbahçe y Palmeiras.
A la pregunta de si tomaba tequila, el brasileño respondió entre risas que “muchísimo”. “Y o cuando jugaba no bebiá, pero que ahora que soy exjugador puedo beber”.
El campeon del mundo con Brasil en 2022 y tres veces campeón de la Champions League, entre otros títulos, también regaló una linda imagen al ponerse un sombrero de charro y diciendo la frase" “Viva México, suerte siempre”.