Video ¡República de Corea es el primer rival de grupo de México!

Este viernes 5 de diciembre se definen los 12 Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras llevarse a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA desde el John F. Kennedy Center de Washington, D.C.

El sorteo fue liderado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y contó con la presencia de los mandatarios de las tres sedes: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

El Mundial 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido de inauguración entre México y una selección del Bombo 3 en el Estadio Azteca/Estadio Ciudad de México.

Mientras que la Final de la Copa Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Así marchan los Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá



Cabe recordar que, los dos primeros lugares de cada Grupo clasifican a los Dieciseisavos de Final, a ellos se les unirán los ocho mejores terceros lugares de la Fase de Grupos.

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Play-off UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Grupo B

Canadá

Ganador del Play-off UEFA A (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador Play-off UEFA C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador Play-off UEFA B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L