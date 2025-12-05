    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo

    Está listo el camino de las 48 selecciones que participarán en el Mundial más grande de la historia.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡República de Corea es el primer rival de grupo de México!

    Este viernes 5 de diciembre se definen los 12 Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras llevarse a cabo el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA desde el John F. Kennedy Center de Washington, D.C.

    El sorteo fue liderado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y contó con la presencia de los mandatarios de las tres sedes: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

    El Mundial 2026 comenzará el próximo jueves 11 de junio con el partido de inauguración entre México y una selección del Bombo 3 en el Estadio Azteca/Estadio Ciudad de México.

    Mientras que la Final de la Copa Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

    Así marchan los Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá


    Cabe recordar que, los dos primeros lugares de cada Grupo clasifican a los Dieciseisavos de Final, a ellos se les unirán los ocho mejores terceros lugares de la Fase de Grupos.

    Grupo A

    • México
    • Sudáfrica
    • Corea del Sur
    • Ganador del Play-off UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

    Grupo B

    • Canadá
    • Ganador del Play-off UEFA A (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)
    • Catar
    • Suiza

    Grupo C

    • Brasil
    • Marruecos
    • Haití
    • Escocia

    Grupo D

    • Estados Unidos
    • Paraguay
    • Australia
    • Ganador Play-off UEFA C (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

    Grupo E

    • Alemania
    • Curazao
    • Costa de Marfil
    • Ecuador

    Grupo F

    • Países Bajos
    • Japón
    • Ganador Play-off UEFA B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
    • Túnez
    Grupo G

    • Bélgica
    • Egipto
    • Irán
    • Nueva Zelanda

    Grupo H

    • España
    • Cabo Verde
    • Arabia Saudita
    • Uruguay

    Grupo I

    • Francia
    • Senegal
    • Ganador Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)
    • Noruega

    Grupo J

    • Argentina
    • Argelia
    • Austria
    • Jordania

    Grupo K

    • Portugal
    • Ganador Repechaje Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/RD Congo)
    • Uzbekistán
    • Colombia

    Grupo L

    • Inglaterra
    • Croacia
    • Ghana
    • Panamá
