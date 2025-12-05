    Equipos Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Portugal en la Copa del Mundo

    La selección lusa que comanda CR7 quedó en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y podría jugar en territotio mexicano.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video Grupo K | ¿Portugal y Cristiano Ronaldo en México para el Mundial 2026?

    Este viernes se realizó el sorteo del Mundial 2026 y allí se conoció a conocer el grupo en el que quedó ubicada la selección de Portugal, la cual comanda Cristiano Ronaldo.

    El cojunto luso de CR7 y y que es dirigido por el español Roberto Martínez encabeza el Grupo K junto Colombia, Uzbekistán y el ganador de la repesca entre Congo/Jamaica/Nueva Caledonia.

    Portugal llegará al torneo con una de las plantillas más completas del campeonato, combinando experiencia, proyección y jerarquía individual. Bajo el liderazgo de Cristiano Ronaldo —quien podría disputar su última Copa del Mundo—, el conjunto luso buscará romper la barrera que le ha impedido levantar el trofeo.

    Colombia, en tanto, aparece como una de las selecciones más sólidas de Conmebol. Tras finalizar tercera en las eliminatorias, los dirigidos por Néstor Lorenzo se apoyan en la figura de Luis Díaz, autor de siete goles en la fase clasificatoria y principal referente ofensivo.

    Uzbekistán, segundo del grupo E de la AFC y dirigido por Fabio Cannavaro, disputará su primer Mundial con la ilusión del debutante y el reto de competir por un cupo en Dieciseisavos.

    Mientras tanto, Nueva Caledonia y Jamaica definirán al rival de la República Democrática del Congo en la repesca, que otorgará el último boleto al Grupo K.

    La FIFA publicará este sábado el calendario oficial, con sedes y fechas para los partidos iniciales del equipo portugués en Norteamérica.

