¿México vs. Portugal en la Final del Mundial? Esto dice Djokovic

Diversas personalidades del mundo del deporte han opinado sobre las selecciones que podrían alzar la Copa del Mundo el próximo año, donde en su mayoría se inclinan por las más fuertes como Argentina, España o Francia, aunque algunos otros ven más por las figuras o el apoyo de la afición.

PUBLICIDAD

Uno de estos aventurados que ve un tanto distintos los pronósticos fue la leyenda del tenis Novak Djokovic, quien descartó a este tipo de selecciones para llegar a la Final y se decantó por una con una leyenda viviente en sus filas y una local.

A decir del tenista serbio, quien fue preguntado respecto al tema mientras acudía al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 este domingo, los finalistas de la justa mundialista de 2026 serían México vs. Portugal, aunque el ganador sería el equipo que cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo.

"Voy a ser atrevido con mi pronóstico, voy con Portugal venciendo a México en la Final. Sé que hay otros equipos, pero dije que sería atrevido y me quedo con eso, Portugal ante México en la Final del Mundial".