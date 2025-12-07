    Mundial 2026

    ¿México vs. Portugal en la Final del Mundial? Esto dice Djokovic

    El tenista serbio se aventura a dar un pronóstico para la Final del Mundial de 2026 y todos quedan sorprendidos.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Leyenda del deporte suelta bomba: quiere a Cristiano Ronaldo campeón del mundo

    Una vez que se dieron a conocer el acomodo de los 12 grupos del Mundial de 2026 e incluso ya se saben los horarios y las sedes donde se disputará cada uno de los partidos entre las 48 selecciones invitadas, los pronósticos no se hicieron esperar, aunque algunos de ellos son un tanto aventurados.

    Diversas personalidades del mundo del deporte han opinado sobre las selecciones que podrían alzar la Copa del Mundo el próximo año, donde en su mayoría se inclinan por las más fuertes como Argentina, España o Francia, aunque algunos otros ven más por las figuras o el apoyo de la afición.

    Uno de estos aventurados que ve un tanto distintos los pronósticos fue la leyenda del tenis Novak Djokovic, quien descartó a este tipo de selecciones para llegar a la Final y se decantó por una con una leyenda viviente en sus filas y una local.

    A decir del tenista serbio, quien fue preguntado respecto al tema mientras acudía al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 este domingo, los finalistas de la justa mundialista de 2026 serían México vs. Portugal, aunque el ganador sería el equipo que cuenta con uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo.

    "Voy a ser atrevido con mi pronóstico, voy con Portugal venciendo a México en la Final. Sé que hay otros equipos, pero dije que sería atrevido y me quedo con eso, Portugal ante México en la Final del Mundial".

    Cabe recordar que la Selección Mexicana y la de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, se medirán en partido amistoso, previo al Mundial de 2026, durante la reinauguración del Estadio Ciudad de México.

