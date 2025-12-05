    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Canadá en la Copa del Mundo

    La selección de la hoja de maple ya conoce su destino en el Mundial donde buscará hacer historia.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

    La selección de Canadá ya conoce a sus rivales para esta Copa del Mundo 2026 luego de que se llevará a cabo el sorteo de la justa mundialista.

    El combinado de la hoja de maple, que es cabeza del grupo B, se enfrentará contra las selecciones Catar, Suiza y el ganador del Play-off de UEFA A.

    PUBLICIDAD

    Su primer partido del Mundial 2026 será ante un rival europeo que podría ser, Italia, Irlanda del Norte, Galés o Bosnia Herzegovina en la cancha del Toronto Stadium el próximo viernes 12 de junio.

    El segundo compromiso de la Selección de Canadá se disputará en Vancouver y será frente a la selección de Catar el 18 de junio.

    Y uno de los anfitriones del Mundial cerrará la fase de grupo ante el combinado de Suiza el 24 de junio en el BC Place Vancouver.

    ASÍ QUEDÓ EL GRUPO DE CANADÁ DEN EL MUNDIAL 2026

    Grupo B

    • Canadá
    • Ganador del Play-off UEFA A
    • Catar
    • Suiza

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo

    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Canadá 2026Suiza 2026Catar 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX