Video ¿Hay Grupo de la Muerte? Así queda la Fase de Grupos del Mundial 2026

La selección de Canadá ya conoce a sus rivales para esta Copa del Mundo 2026 luego de que se llevará a cabo el sorteo de la justa mundialista.

El combinado de la hoja de maple, que es cabeza del grupo B, se enfrentará contra las selecciones Catar, Suiza y el ganador del Play-off de UEFA A.

Su primer partido del Mundial 2026 será ante un rival europeo que podría ser, Italia, Irlanda del Norte, Galés o Bosnia Herzegovina en la cancha del Toronto Stadium el próximo viernes 12 de junio.

El segundo compromiso de la Selección de Canadá se disputará en Vancouver y será frente a la selección de Catar el 18 de junio.

Y uno de los anfitriones del Mundial cerrará la fase de grupo ante el combinado de Suiza el 24 de junio en el BC Place Vancouver.

ASÍ QUEDÓ EL GRUPO DE CANADÁ DEN EL MUNDIAL 2026

Grupo B

Canadá

Ganador del Play-off UEFA A

Catar