Todos los partidos del Grupo B: cuándo y dónde verlos

    Canadá ya tiene definidos los encuentros que marcarán su participación en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    El Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 26 quedó conformado tras el sorteo realizado en diciembre pasado. Canadá será cabeza de grupo en una edición histórica del Mundial, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas y contará con 48 selecciones participantes.

    ¿Quiénes integran el Grupo B del Mundial 2026?El Grupo B estará compuesto por Canadá, Qatar, Suiza y el equipo que resulte ganador de la ruta A del repechaje de la UEFA.

    El último integrante del sector se definirá en marzo de 2026 pero podría integrarlo Gales, Bosnia, Italia o Irlanda del Norte.

    Así se jugarán los partidos La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios para el Grupo B. Todos los horarios corresponden al horario del centro de México:

    Viernes 12 de junio de 2026

    ● Canadá vs. ganador del repechaje en Estadio Toronto a las 13:00 hrs

    Sábado 13 de junio de 2026

    ● Catar vs. Suiza en Estadio Bahía de San Francisco a las 13:00 hrs

    Jueves 18 de junio de 2026

    ● Suiza vs. ganador del repechaje en Estadio Los Ángeles a las 13:00 hrs

    ● Canadá vs. Catar en Estadio BC Place Vancouver a las 16:00 hrs

    Miércoles 24 de junio de 2026

    ● Suiza vs. Canadá en Estadio BC Place Vancouver a las 13:00 hrs

    ● Ganador del repechaje vs. Catar en Estadio Seattle a las 13:00 hrs

    Así puedes ver todos los partidos del Grupo B

    Todos los partidos del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán verse a través de ViX, la única plataforma que contará con los 104 juegos del Mundial.

    Si quieres tener acceso a la cobertura completa, resúmenes extendidos y contenido exclusivo, así puedes hacerlo

    - Entra a https://todoelmundialporvix.com

    - Inicia sesión o regístrate en ViX
    - Haz clic en obtener Pase Mundial 2026
    - Disfruta de los 104 partidos de la Copa del Mundo

