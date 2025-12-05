Video ¿Por qué cayó Uzbekistán en el Grupo K del Mundial 2026?

Uzbekistán fue uno de los protagonistas en el Sorteo Final del Mundial 2026 debido a que se vivió un momento que movió suspicacias al momento de que el nombre del país asiático saliera a la luz.

Se trata de uno de los conjuntos que debutará en Copas del Mundo , si bien el orden en el sorteo levantó sospechas, ya que el nombre de Uzbekistán salió cuando el Grupo I, que ya tenía a Francia, Senegal y Noruega, buscaba a su cuarto equipo.

Acorde con las reglas para el sorteo (al menos un europeo por grupo, no más de dos europeos por grupo, etc...), Uzbekistán podía encajar perfectamente en ese pelotón; no obstante, el conjunto asiático fue mandado directamente al Grupo K.

¿POR QUÉ UZBEKISTÁN FUE MOVIDO DE GRUPO EN POLÉMICA EN EL SORTEO FINAL?



Si bien surgieron varios comentarios en redes sociales, Uzbekistán cumplió con un criterio más que tiene FIFA de no juntar a más de una selección de cada confederación en un mismo grupo (excepto Europa).

El Repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam (que se disputará en Guadalajara en marzo próximo) obligaba a que, para cumplir a cabalidad con el criterio de FIFA, se necesitara caer en un grupo que no tenía otro equipo de Asia (por si avanza Irak), otro equipo de Sudamérica (por si Bolivia logra el boleto) o de Concacaf (por si Surinam consigue el pase).