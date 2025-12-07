Video Grupos de México en todos los Mundiales: historia, rivales y resultados por edición

La Selección Mexicana jugará su Copa del Mundo número 18 de su historia en el Mundial 2026 y siempre ha tenido unos grupos complicados tras los sorteos de la FIFA.

Era difícil predecir para el sorteo del Mundial 2026 el grupo de México, ya que la baraja era más amplia que en ocasiones anteriores, pero quedó en un sector 'a modo'.

LOS GRUPOS DE MÉXICO EN LOS MUNDIALES DE LA FIFA



Desde el Mundial 1930 en Uruguay, que fue su primera participación, y hasta el Mundial Qatar 2022, México tuvo siempre un rival complicado o mejor dicho, una potencia del futbol mundial.

En muchos casos le ha tocado enfrentar al país anfitrión, hecho que le ha sucedido en cinco ocasiones. A continuación te presentamos por Copa del Mundo, cómo quedó el Grupo de la Selección Mexicana en cada Mundial que ha participado.

URUGUAY 1930

Argentina

Francia

Chile

México.

BRASIL 1950

Brasil

Yugoslavia

Suiza

México.

SUIZA 1954

Brasil

Yugoslavia

Francia

México.

SUECIA 1958

Suecia

Hungría

Gales

México.

CHILE 1962

Brasil

Checoslovaquia

España

México.

INGLATERRA 1966

Inglaterra

Francia

Uruguay

México.

MÉXICO 1970

México

URSS

Bélgica

El Salvador.

ARGENTINA 1978

Alemania

Polonia

Túnez

México.

MÉXICO 1986

México

Bélgica

Paraguay

Irak.

ESTADOS UNIDOS 1994

Italia

Irlanda

Noruega

México.

FRANCIA 1998

Países Bajos

Bélgica

México

Corea del Sur.

COREA-JAPÓN 2002

Italia

Croacia

México

Ecuador.

ALEMANIA 2006

Portugal

México

Irán

Angola.

SUDÁFRICA 2010

Sudáfrica

Francia

México

Uruguay.

BRASIL 2014

Brasil

Croacia

México

Camerún.

RUSIA 2018

Alemania

Suecia

México

Corea del Sur.

QATAR 2022

Argentina

Polonia

México

Arabia Saudita.

MUNDIAL 2026

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Repechaje UEFA D.