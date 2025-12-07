¿Cuáles han sido los grupos de México en las Copas del Mundo?
La Selección Mexicana participará en su Mundial número 18 de la historia y la tercera en que será anfitrión.
La Selección Mexicana jugará su Copa del Mundo número 18 de su historia en el Mundial 2026 y siempre ha tenido unos grupos complicados tras los sorteos de la FIFA.
Era difícil predecir para el sorteo del Mundial 2026 el grupo de México, ya que la baraja era más amplia que en ocasiones anteriores, pero quedó en un sector 'a modo'.
LOS GRUPOS DE MÉXICO EN LOS MUNDIALES DE LA FIFA
Desde el Mundial 1930 en Uruguay, que fue su primera participación, y hasta el Mundial Qatar 2022, México tuvo siempre un rival complicado o mejor dicho, una potencia del futbol mundial.
En muchos casos le ha tocado enfrentar al país anfitrión, hecho que le ha sucedido en cinco ocasiones. A continuación te presentamos por Copa del Mundo, cómo quedó el Grupo de la Selección Mexicana en cada Mundial que ha participado.
URUGUAY 1930
- Argentina
- Francia
- Chile
- México.
BRASIL 1950
- Brasil
- Yugoslavia
- Suiza
- México.
SUIZA 1954
- Brasil
- Yugoslavia
- Francia
- México.
SUECIA 1958
- Suecia
- Hungría
- Gales
- México.
CHILE 1962
- Brasil
- Checoslovaquia
- España
- México.
INGLATERRA 1966
- Inglaterra
- Francia
- Uruguay
- México.
MÉXICO 1970
- México
- URSS
- Bélgica
- El Salvador.
ARGENTINA 1978
- Alemania
- Polonia
- Túnez
- México.
MÉXICO 1986
- México
- Bélgica
- Paraguay
- Irak.
ESTADOS UNIDOS 1994
- Italia
- Irlanda
- Noruega
- México.
FRANCIA 1998
- Países Bajos
- Bélgica
- México
- Corea del Sur.
COREA-JAPÓN 2002
- Italia
- Croacia
- México
- Ecuador.
ALEMANIA 2006
- Portugal
- México
- Irán
- Angola.
SUDÁFRICA 2010
- Sudáfrica
- Francia
- México
- Uruguay.
BRASIL 2014
- Brasil
- Croacia
- México
- Camerún.
RUSIA 2018
- Alemania
- Suecia
- México
- Corea del Sur.
QATAR 2022
- Argentina
- Polonia
- México
- Arabia Saudita.
MUNDIAL 2026
- México
- Corea del Sur
- Sudáfrica
- Repechaje UEFA D.
