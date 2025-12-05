    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

    El sorteo del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center en la capital de Estados Unidos, Washington D.C., en el cual la Selección de España, campeona del mundo en el Mundial Sudáfrica 2010, conoció a sus rivales de grupo.

    La Fase de Grupos quedó definida y La Roja fue colocada dentro del Grupo H junto a Cabo Verde, que debutará en una justa mundialista; así como Arabia Saudita y la dos veces campeona mundial Uruguay.

    El primer partido de la Selección de España será frente a Cabo Verde, luego se medirá ante Arabia Saudita y cerrará la Fase de Grupos rumbo a los Dieciseisavos de Final frente a Uruguay.

    LOS RIVALES DE ESPAÑA EN EL MUNDIAL 2026

    España ya se había medido a Arabia Saudita, lo hizo en el Mundial Alemania 2006 dentro de la Fase de Grupos y a la que venció 0-1. Ante Cabo Verde será la primera vez puesto que el combinado africano es la primera vez que aparece en una Copa del Mundo de la FIFA.

    Fue en el Mundial Italia 90 que España se encontró con Uruguay también en la Fase de Grupos y con la que empató 0-0 en su primer encuentro. Antes, en Brasil 1950, también la enfrentó en la Fase Final y empató 2-2.

    Estas son las sedes del Grupo H para el Mundial 2026 en el que lidera España:

    • Houston
    • Guadalajara
    • Miami
    • Atlanta

