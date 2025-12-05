Video Así quedó el Grupo E con Alemania como la gran favorita

La selección de Alemania ya conoce a sus rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras celebrarse el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA en Washington, D.C.

Die Mannschaft clasificó al Mundial 2026 tras ganar el Grupo A de las Eliminatorias UEFA con 15 puntos tras cinco victorias y una derrota. El equipo germano, dirigido por Julian Nagelsmann, terminó sobre Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo.

PUBLICIDAD

Alemania tiene la consigna de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo en busca de hacer historia con un quinto título tras ganar las ediciones de 1954, 1974, 1990 y 2014.

Así quedó el Grupo de Alemania para el Mundial 2026

La selección alemana debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Curazao el domingo 14 de junio, después se medirá a Costa de Marfil el sábado 20 de junio y cerrará la Fase de Grupos contra Ecuador el jueves 25 de junio.

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Sedes del Grupo E encabezado por Alemania

Houston

Kansas City

Toronto

Philadelphia

New York/New Jersey