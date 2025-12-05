    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Alemania en la Copa del Mundo

    Este es el camino de la selección alemana en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Así quedó el Grupo E con Alemania como la gran favorita

    La selección de Alemania ya conoce a sus rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá tras celebrarse el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA en Washington, D.C.

    Die Mannschaft clasificó al Mundial 2026 tras ganar el Grupo A de las Eliminatorias UEFA con 15 puntos tras cinco victorias y una derrota. El equipo germano, dirigido por Julian Nagelsmann, terminó sobre Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo.

    PUBLICIDAD

    Alemania tiene la consigna de volver a ser protagonista en una Copa del Mundo en busca de hacer historia con un quinto título tras ganar las ediciones de 1954, 1974, 1990 y 2014.

    Así quedó el Grupo de Alemania para el Mundial 2026

    La selección alemana debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Curazao el domingo 14 de junio, después se medirá a Costa de Marfil el sábado 20 de junio y cerrará la Fase de Grupos contra Ecuador el jueves 25 de junio.

    Grupo E

    • Alemania
    • Curazao
    • Costa de Marfil
    • Ecuador

    Sedes del Grupo E encabezado por Alemania

    • Houston
    • Kansas City
    • Toronto
    • Philadelphia
    • New York/New Jersey
    Video ¡Grupos completos! Se define el bombo 4 y los 12 grupos de la Copa Mundial

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Canadá en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Canadá en la Copa del Mundo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de España en la Copa del Mundo

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo

    Sorteo Mundial 2026: Estos son los Grupos para la Copa del Mundo

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026Equipos Mundial 2026Alemania 2026Alemania

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX