    Mundial 2026

    Todos los partidos del Grupo C: ¿Cuándo y dónde verlos?

    Brasil encabeza un grupo que mezcla historia, regresos al Mundial y selecciones que llegan con impulso renovado.

    Por:Redacción
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    El Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA quedó definido tras el sorteo en Washington, donde se trazó el camino de Brasil, Marruecos, Haití y Escocia rumbo a la fase de grupos del torneo.

    Brasil será cabeza de grupo en esta edición del Mundial, que se disputará en 16 ciudades anfitrionas y contará con la participación de 48 selecciones.

    Así llegan los equipos del Grupo C


    Brasil llega al Grupo C como cabeza de serie, manteniendo su récord de ser la única selección en participar en todas las ediciones de la Copa del Mundo, además de su status como la escuadra más ganadora del torneo.

    Marruecos afrontará una nueva Copa del Mundo tras consolidarse como una de las selecciones más competitivas en Qatar 2022, mientras que Haití regresa al escenario, en su segunda aparición en la historia del torneo.

    Escocia vuelve al torneo luego de una larga ausencia y encarará su novena participación con el objetivo de romper la barrera de la fase de grupos por primera vez.

    Calendario de partidos del Grupo C


    La Fase de Grupos ya tiene definidos los encuentros, sedes y horarios del Grupo C:

    Sábado 13 de junio de 2026

    ● Brasil vs. Marruecos en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 18:00 hrs
    ● Haití vs. Escocia en Estadio Boston a las 21:00 hrs

    Viernes 19 de junio de 2026

    ● Escocia vs. Marruecos en Estadio Boston a las 18:00 hrs
    ● Brasil vs. Haití en Estadio Filadelfia a las 21:00 hrs

    Miércoles 24 de junio de 2026

    ● Brasil vs. Escocia en Estadio Miami a las 18:00 hrs
    ● Marruecos vs. Haití en Estadio Atlanta a las 18:00 hrs

    Todos los horarios corresponden al centro de México.

    ¿Dónde ver todos los partidos del Grupo C?


    La actividad completa del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 26 estará disponible en ViX, la plataforma que ofrecerá la cobertura integral del torneo rumbo a 2026.

    Si ya eres socio Premium de ViX, el acceso a los 104 encuentros del Mundial puede obtenerse en https://todoelmundialporvix.com por solo $499 MXN adicionales.

