    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Grupo de Francia en la Copa del Mundo

    La selección francesa ya conoce su destino en el Mundial donde buscará su tercer título.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡El bombo tres ha terminado y estamos a uno de cerrar el sorteo!

    La selección de Francia ya conoce su destino en el Mundial 2026 tras el sorteo realizado donde fue ubicado en el Grupo I junto a las selecciones de Noruega, Senegal y al ganador del Play Off Intercontinental 2.

    El combinado de Les Bleus arrancará su camino por su tercer título ante Senegal, rival al que enfrentó en el Mundial del 2002 donde se llevaron una sorpresa.

    Su segundo enfrentamiento en el Mundial 2026 será contra el ganador del repechaje intercontinental que podría ser Bolivia, Surinam o Irak.

    Y el dos veces campeón del mundo cerrará la fase de grupos contra uno de los rivales más duros, la selección de Noruega de Erling Haaland.

    ASÍ QUEDÓ EL GRUPO DE FRANCIA EN EL MUNDIAL 2026

    Grupo I

    • Francia
    • Senegal
    • Ganador Repechaje Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)
    • Noruega

