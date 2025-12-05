La Selección Mexicana conoce ya sus rivales para la disputa del próximo Mundial 2026 en el Grupo A, mismo en donde los tres partidos a enfrentar serán en suelo mexicano.

El Tri dirigido por Javier Aguirre iniciará su andar en el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica, un duelo inaugural que se repite despues de que se diera en el Mundial Sudáfrica 2010.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la Selección Mexicana se medirá a Corea del Sur en un duelo ya muy repetido en las Copas del Mundo, mientras que el último rival todavía no se conoce, solamente que será un europeo.

LAS POSIBILIDADES DE MÉXICO DE PASAR A DIECISEISAVOS DE FINAL EN EL GRUPO A DEL MUNDIAL 2026



Para esta edición, la Copa Mundial de la FIFA tendrá 48 equipos, por lo que pueden avanzar hasta tres equipos por grupo. Las chances de México se amplían, pero el objetivo está puesto en ganar el pelotón y así, mantenerse en el Estadio Ciudad de México para Dieciseisavos y, potencialmente, Octavos de Final.

El ránking FIFA dice que México es, por mucho, el equipo mejor clasificado respecto al último reporte, ya que los dirigidos por Javier Aguirre están en el lugar 15.

El clasificado al Mundial más cercano a México es la República de Corea, en el lugar 22, mientras que alguien que podría elevar ligeramente este número es Dinamarca (en caso de lograr su boleto), actual lugar 21.

En cambio, Sudáfrica, rival del Tri en la inauguración, es el clasificado más bajo (61), aunque Macedonia del Norte, en caso de avanzar al Mundial, sería el rival menos exigente (al menos en el papel), al ubicarse en el lugar 65.

En cuanto a las apuestas, estas también ponen a México como ganador del Grupo A con un momio de +109. Su más cercano perseguidor todavía no tiene rostro, es decir, el europeo que saldrá del Playoff D, que tiene un momio de +175.