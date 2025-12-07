Video Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

Luego de que se conociera la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026 y el calendario completo con sede, fecha y horario, el Estadio de Atlanta en Atlanta, Georgia será uno de los recintos que albergará 8 partidos de cuatro fases de la Copa del Mundo.

Estados Unidos, como país anfitrión, tendrá la titánica labor de albergar un total de 78 partidos del Mundial 2026 y la ciudad de Atlanta es una de las pocas privilegiadas porque albergará uno de los partidos de Semifinales.

PUBLICIDAD

Estados Unidos albergará por segunda ocasión una Copa del Mundo de la FIFA, esta vez es compartida con México y Canadá, pero contará con la mayor cantidad de encuentros además de la Final, la cual se realizará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN ATLANTA EN EL MUNDIAL 2026?

Nombre: Estadio de Atlanta

Estadio de Atlanta Ubicación: Atlanta, Georgia, Estados Unidos

Atlanta, Georgia, Estados Unidos Capacidad: 75,000

75,000 Inauguración: 2017

PUBLICIDAD

Fase de grupos

Lunes, 15 de junio 2026 Partido 14 – España v Cabo Verde- Grupo H - Atlanta Stadium

Jueves, 18 de junio 2026 Partido 25 – República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Iranda v Sudáfrica - Grupo A- Atlanta

Domingo, 21 de junio 2026 Partido 38 – España v Arabia Saudí - Grupo H - Atlanta Stadium

Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 50 – Marruecos v Haití - Grupo C - Atlanta Stadium

Sábado, 27 de junio 2026 Partido 72 – Congo/Jamaica/Nueva Caledonia v Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium

Ronda de 32avos

Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 80 – Atlanta Stadium

Octavos de final

Martes, 7 de julio 2026 Partido 95 – Atlanta Stadium

Semifinales