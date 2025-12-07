Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta
La capital de Georgia será anfitrión de ocho partidos de la Copa Mundial 2026.
Video Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México
Luego de que se conociera la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026 y el calendario completo con sede, fecha y horario, el Estadio de Atlanta en Atlanta, Georgia será uno de los recintos que albergará 8 partidos de cuatro fases de la Copa del Mundo.
Estados Unidos, como país anfitrión, tendrá la titánica labor de albergar un total de 78 partidos del Mundial 2026 y la ciudad de Atlanta es una de las pocas privilegiadas porque albergará uno de los partidos de Semifinales.
Estados Unidos albergará por segunda ocasión una Copa del Mundo de la FIFA, esta vez es compartida con México y Canadá, pero contará con la mayor cantidad de encuentros además de la Final, la cual se realizará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN ATLANTA EN EL MUNDIAL 2026?
- Nombre: Estadio de Atlanta
- Ubicación: Atlanta, Georgia, Estados Unidos
- Capacidad: 75,000
- Inauguración: 2017
Fase de grupos
- Lunes, 15 de junio 2026 Partido 14 – España v Cabo Verde- Grupo H - Atlanta Stadium
- Jueves, 18 de junio 2026 Partido 25 – República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Iranda v Sudáfrica - Grupo A- Atlanta
- Domingo, 21 de junio 2026 Partido 38 – España v Arabia Saudí - Grupo H - Atlanta Stadium
- Miércoles, 24 de junio 2026 Partido 50 – Marruecos v Haití - Grupo C - Atlanta Stadium
- Sábado, 27 de junio 2026 Partido 72 – Congo/Jamaica/Nueva Caledonia v Uzbekistán – Grupo K - Atlanta Stadium
Ronda de 32avos
- Miércoles, 1 de julio 2026 Partido 80 – Atlanta Stadium
Octavos de final
- Martes, 7 de julio 2026 Partido 95 – Atlanta Stadium
Semifinales
- Miércoles, 15 de julio 2026 Partido 102 – Atlanta Stadium
Relacionados: