Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Boston

Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

La Copa del Mundo 2026 cada vez toma más forma, una vez conformados los 12 grupos que albergarán a las 48 selecciones que disputarán el torneo organizado por la FIFA, ya se dieron a conocer los horarios y las sedes de los partidos, donde el Estadio Boston será una de ellas.

El Estadio Boston (también conocido como Gillette Stadium), tiene una capacidad de 68,756 espectadores y es la casa de los New England Patriots, equipo de la NFL, aunque también, en su cancha, se disputan encuentros de futbol.

Para la justa mundialista de 2026, este inmueble será sede de selecciones como la de Escocia y una más que generará gran expectación, la de Noruega, que llegará comandada por Erling Haaland, actual jugador del Manchester City de la Premier League y llamado a convertirse en una de las figuras de este torneo.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA CIUDAD DE BOSTON EN EL MUNDIAL 2026?

En esta sede mundialista se disputarán siete partidos, cinco de ellos de la Fase de Grupos, iniciando el 13 de junio en su primer compromiso, para cerrar el 26 del mismo mes con su despedida con un encuentro que seguramente será de los de mayor audiencia en el Mundial de 2026, el de la Noruega de Erling Haaland ante la Francia de Kylian Mbappé, además de uno más de Dieciseisavos y otro de Cuartos de Final.

Sábado 13 de junio

Partido 5 - Grupo C - Haití vs. Escocia.

A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 9:00 pm del Este, 8:00 pm del Centro y 6:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Martes 16 de junio

Partido 18 - Grupo I - Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega.

A las 4:00 pm de la Ciudad de México y a las 6:00 pm del Este, 5:00 pm del Centro y 3:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Viernes 19 de junio

Partido 30 - Grupo C - Escocia vs. Marruecos.

A las 4:00 pm de la Ciudad de México y a las 6:00 pm del Este, 5:00 pm del Centro y 3:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Martes 23 de junio

Partido 45 - Grupo L - Inglaterra vs. Ghana.

A las 2:00 pm de la Ciudad de México y a las 4:00 pm del Este, 3:00 pm del Centro y 1:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Viernes 26 de junio

Partido 61 - Grupo I - Noruega vs. Francia.

A las 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026

Lunes 29 de junio

Partido 74 - 1E vs. 3ABCDF.

A las 2:30 pm de la Ciudad de México y a las 4:30 pm del Este, 3:30 pm del Centro y 1:30 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

CUARTOS DE FINAL, MUNDIAL 2026

