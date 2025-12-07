Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Houston

Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

El Estadio Houston (también conocido como NRG Stadium), tiene un capacidad de 72,200 espectadores y es la casa de los Houston Texans, equipo de la NFL, aunque también, en su cancha, se disputan encuentros de futbol.

Durante el Mundial de 2026 a llevarse a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, este legendario inmueble será sede de selecciones como Países Bajos, Alemania y el Portugal comandado por uno de los jugadores llamados a convertirse en el jugador de este torneo, Cristiano Ronaldo.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA CIUDAD DE HOUSTON EN EL MUNDIAL 2026?

Domingo 14 de junio

Partido 9 - Grupo E - Alemania vs. Curazao.

A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Miércoles 17 de junio

Partido 23 - Grupo K - Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1.

A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Sábado 20 de junio

Partido 35 - Grupo F - Países Bajos vs. Repechaje UEFA B - Estadio Houston

A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Martes 23 de junio

Partido 48 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán.

A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

Viernes 26 de junio

Partido 66 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita

A las 6:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026

Lunes 29 de junio

Partido 76 - 1C vs. 2F

A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

OCTAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026

Sábado 4 de julio