    Mundial 2026

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la ciudad de Houston

    En el Estadio Houston serán siete los cotejos que se llevarán a cabo y albergará selecciones como las de Alemania, Portugal y Países Bajos.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Mundial 2026: los partidos que se jugarán en las ciudades de Boston y Houston

    Una vez que se dio a conocer el acomodo de las 48 selecciones en los 12 grupos para el Mundial de 2026, ahora ya se determinó el horario y las sedes en las que se disputarán cada uno de esos encuentros del evento organizado por la FIFA.

    El Estadio Houston (también conocido como NRG Stadium), tiene un capacidad de 72,200 espectadores y es la casa de los Houston Texans, equipo de la NFL, aunque también, en su cancha, se disputan encuentros de futbol.

    Durante el Mundial de 2026 a llevarse a cabo en México, Canadá y Estados Unidos, este legendario inmueble será sede de selecciones como Países Bajos, Alemania y el Portugal comandado por uno de los jugadores llamados a convertirse en el jugador de este torneo, Cristiano Ronaldo.

    ¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA CIUDAD DE HOUSTON EN EL MUNDIAL 2026?

    Domingo 14 de junio

    • Partido 9 - Grupo E - Alemania vs. Curazao.
    • A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Miércoles 17 de junio

    • Partido 23 - Grupo K - Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1.
    • A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Sábado 20 de junio

    • Partido 35 - Grupo F - Países Bajos vs. Repechaje UEFA B - Estadio Houston
    • A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Martes 23 de junio

    • Partido 48 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán.
    • A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    Viernes 26 de junio

    • Partido 66 - Grupo H - Cabo Verde vs. Arabia Saudita
    • A las 6:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    DIECISEISAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026

    Lunes 29 de junio

    • Partido 76 - 1C vs. 2F
    • A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

    OCTAVOS DE FINAL, MUNDIAL 2026

    Sábado 4 de julio

    • Partido 90 - G73 vs. G75.
    • A las 11:00 am de la Ciudad de México y a las 1:00 pm del Este, 12:00 pm del Centro y 10:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

